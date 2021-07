Plus belle la vie : sexe du bébé de Léa, retour de Irina... Stéphane Henon (Boher) se confie

Contrairement à Estelle (Elodie Varlet), Jean-Paul Boher ne va pas s'absenter du Mistral de Plus belle la vie cet été. Au contraire, le personnage de Stéphane Henon se retrouve au centre d'une grosse intrigue avec l'actuelle grossesse de Léa, sa compagne un peu particulière. Une intrigue forte et positive pour celui qui a récemment appris la mort de son ex-femme, mais dont son interprète ne connait pas encore l'issue.

Quel avenir pour Léa et Jean-Paul ?

Interrogé par Télé-Loisirs sur le futur de cette histoire, le comédien a confessé, "Le personnage de Léa (Marie Hennerez) va accoucher. Mais je ne connais pas encore le sexe du bébé. (...) Je ne sais pas ce que nous réservent les scénaristes". Stéphane Henon l'a en effet rappelé, il possède une méthode de travail assez spéciale sur les plateaux, "Je découvre souvent les textes juste avant de jouer ! Je me laisse surprendre et c'est ce qu'il y a de mieux pour être spontané."

Toutefois, l'acteur l'a révélé, il ne serait pas surpris de voir la relation entre Jean-Paul et Léa évoluer positivement. Après avoir confié, "On est quand même un couple un peu surprenant", nous rappelant l'homosexualité de Léa, il a laissé entendre que la médecin pourrait finir par totalement accepter cette relation hétérosexuelle, "Elle commence à y prendre goût j'ai l'impression".

Irina de retour ?

Une bonne nouvelle ? Oui, mais qui pourrait ne pas durer. On le sait, le bonheur est toujours furtif dans Plus belle la vie et les auteurs adorent compliquer le quotidien des personnages. De fait, Stéphane Henon ne serait pas surpris de revoir une certaine héroïne de son passé venir bousculer la nouvelle vie de Boher, "A mon avis, Irina va peut-être revenir dans la série mais je n'ai pas d'info là-dessus. Je le suppose simplement"

D'après le comédien, Irina - incarnée par sa compagne Sacha Tarantovich, est trop importante pour être mise de côté, "Ça serait dommage de se priver de ce personnage assez fort". Surtout, il n'est pas persuadé qu'une histoire sans relief passionne réellement le public, "Il faut quand même mettre un peu de piquant dans la vie de mon personnage !"

Son message sera-t-il entendu ? A suivre.