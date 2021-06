Plus belle la vie : Elodie Varlet (Estelle) prête à quitter la série ? Elle se confie

Estelle va s'absenter du Mistral

Après Fabienne Carat - l'interprète de Samia, en janvier dernier, faut-il craindre le départ d'une nouvelle comédienne emblématique de Plus belle la vie ? Elodie Varlet l'a confié à Télé Star, elle est aujourd'hui "en petite pause pour l'été" et n'a "aucune idée" de ce que les créateurs réservent à Estelle pour "la rentrée".

Seule certitude selon elle, son héroïne ne sera malheureusement pas au centre d'une grosse intrigue avant un long moment, "Je sais que je n'ai pas d'arche à moi de prévue pour l'instant. Je vais être un petit peu sur les arches d'autres personnages, en réponse à ce qui leur arrive à eux".

Elodie Varlet heureuse sur la série

Néanmoins, rassurez-vous, ce flou autour d'Estelle ne semble pas déranger la comédienne. Présente dans la série de France 3 depuis 2006, Elodie Varlet a au contraire révélé ne pas s'imaginer claquer la porte du Mistral, "Quand je suis arrivée, j'étais jeune, j'ai découvert ce métier via Plus belle la vie, j'ai fait d'autres choses, d'autres séries, mais ce personnage m'a toujours suivi, donc j'y suis très attachée."

Bien évidemment, elle ne sait pas de quoi est fait son avenir, "Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer", mais à partir du moment où les scénaristes continuent d'imaginer de belles choses pour son personnage, elle ne voit aucune raison de partir ailleurs, "Ce qui me fait tenir, c'est qu'Estelle est une combattante. Elle était malade, elle n'a pas de famille, elle a complètement créé sa vie. C'est une warrior ! On nourrit notre personnage, et il nous nourrit aussi".

En réalité, elle l'a confessé, même en cas de scénarios moins bons, il lui en faudra plus pour la faire partir. Après 15 ans passés à Marseille, elle s'est créée un environnement qui lui correspond, "Personnellement, le tournage, c'est ma famille. C'est compliqué de quitter sa famille."

On espère désormais que sa fidélité et son amour pour PBLV seront récompensés par les scénaristes.