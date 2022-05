Plus belle la vie annulée et remplacée par un nouvelle série quotidienne ? On a la réponse

C'est officiel, Plus belle la vie est annulée. Après plusieurs mois de rumeurs à ce sujet, France Télévisions a décidé de mettre fin à la série quotidienne qui avait été lancée en 2004. Aussi, il existe désormais deux dates à retenir : le 30 septembre 2022 marquera le dernier jour de tournage et le 18 novembre 2022 sera celui de la diffusion de l'ultime épisode.

La fin de Plus belle la vie expliquée

Et à la question, "Pourquoi arrêter Plus belle la vie aujourd'hui alors même que les scénaristes avaient encore des idées et que les acteurs étaient prêts à continuer ?", la réponse est simple : les dirigeants de France Télévisions n'étaient plus satisfaits des résultats de la série.

Interrogée par Télé 2 Semaines sur cet arrêt, Anne Holmes (directrice des programmes de France Télévisions) a en effet confié, "La moyenne des audiences n'était plus aussi bonne". Surtout, alors même que les fans s'avouent aujourd'hui en colère face à la future disparition de la fiction, la directrice assure que ce sont pourtant les téléspectateurs qui auraient indirectement poussé vers une telle décision, "Le public nous disait qu'il avait perdu les fondamentaux. Suite à l'épidémie de Covid, la série a été à un moment déconnectée de l'actu." Hum.

Une autre série en remplacement ?

Quoi qu'il en soit, on peut désormais se poser une autre question très importante : "Peut-on s'attendre à voir Plus belle la vie être remplacée par un autre feuilleton ?" Si Anne Holmes a confirmé que le budget "sera utilisé pour de nouvelles fictions", on vous rassure, France 3 ne devrait en revanche pas s'amuser à lancer un nouveau concept du genre.

"Un autre feuilleton ? Non. Ce serait un peu bizarre et je pense que quatre feuilletons, c'est trop", a révélé la directrice, qui a notamment pointé du doigt "l'arrivée des plateformes et de nouveaux feuilletons [Demain nous appartient, Ici tout commence, Un si grand soleil]", jugées responsables à leur niveau du déclin de PBLV.