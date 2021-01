Percy Jackson : la série de Disney+ annulée ? L'auteur des livres donne des nouvelles

En mai dernier, on apprenait que Disney+ avait pour ambition de produire une série Percy Jackson, adaptée de la célèbre saga littéraire écrite par Rick Riordan. Une annonce qui avait immédiatement enflammé la fanbase - encore déçue par l'échec de la franchise cinématographique, mais qui, plusieurs mois après, fait étonnamment face à un silence radio de la part des producteurs.

La série Percy Jackson est toujours en vie

Le projet aurait-il finalement été abandonné par Disney+ ? La plateforme aurait-elle sacrifié ce projet au profit de ses nouvelles séries Marvel et Star Wars ? Rassurez-vous, Percy Jackson va bien. Conscient des craintes du public vis-à-vis de cette série, Rick Riordan a profité de son site Internet pour donner quelques nouvelles.

"Je sais que cela semble prendre une éternité à se concrétiser, mais c'est parce que l'on met en place tout le travail de fond pour ce projet qui est massif" a rappelé l'auteur. Selon lui, il est "absolument critique" de prendre le temps nécessaire afin d'obtenir "un premier script correct". Toujours marqué par le raté des films portés par Logan Lerman, l'écrivain a révélé, "C'est ce travail qui va mettre en place le ton, le style et le rythme de toute la série".

Un travail très important effectué en coulisses

Aussi, même si l'attente peut sembler frustrante aujourd'hui, il est important de prendre ce temps afin de ne pas bâcler l'approche qui définira la série ensuite. Néanmoins, Rick Riordan l'a également promis, cette nouvelle adaptation avance dans le bon sens et devrait même très rapidement connaître un développement positif, "On travaille encore sur des révisions concernant le scénario du pilot, mais on devrait bientôt pouvoir l'envoyer aux exécutifs de Disney afin qu'ils l'évaluent. Ils auront sûrement leurs propres remarques, mais dès que tout le monde sera satisfait, on espère aussitôt obtenir le feu vert pour débuter la production".

Bref, la série Percy Jackson est toujours en vie, le projet prend simplement son temps pour se développer afin d'éviter de refaire les mêmes erreurs qu'au cinéma. Et ce n'est pas pour nous déplaire.