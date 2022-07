Pékin Express, duos de choc : "sal*pes", "tromperie"... Valérie Trierweiler en roue libre, 20 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 4

Le retour du drapeau rouge

L'épreuve suivante est marquée par le retour du drapeau rouge, qui permet à une équipe d'en immobiliser une autre pendant 15 minutes. Ines Reg et sa soeur Anaïs, qui ne s'entendent pas du tout avec Valérie et Karine, sont les premières à se saisir du précieux sésame et rêvent de stopper leurs rivales. Après s'être alliées avec Rachel et Valentin, que le public trouve détestable, et Xavier et Yohann, elles atteignent enfin leur but, ce qui ne plait pas à l'ancienne première dame. "Elles nous attendaient les sal*pes !" s'exclament-elles.