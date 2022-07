Pékin Express : pourquoi on ne voit jamais les candidats utiliser leur euro par jour ? Stéphane Rotenberg nous répond

Le 6 juillet dernier, quelques semaines seulement après la victoire de Lucas et Nicolas dans Pékin Express 2022, M6 a lancé une saison spéciale célébrités, intitulée Pékin Express : Duos de choc. Au casting, on retrouve plusieurs stars accompagnées par un proche : la journaliste et ancienne première dame Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, le champion de natation paralympique Théo Curin et son agent Anne, l'humoriste Inès Reg et sa soeur Anaïs, l'influenceur Just Riadh et son meilleur ami Abdallah, l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapiani et son chéri Valentin Léonard, que le public a trouvé insupportable, et les journalistes sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou.

Contrairement à ce que certains peuvent croire, les célébrités n'ont aucun passe droit par rapport aux candidats anonymes qui participent à un Pékin Express classique. "Les personnalités, on leur explique que le programme est le même. Les épreuves sont les mêmes, le stop est le même, la seule chose, la seule différence, c'est que le tournage est plus court, mais globalement c'est la même chose. Peut-être qu'effectivement, vu que ça dure un tout petit peu moins longtemps, ils sont peut-être un peu moins rincés à la fin... Et encore !" nous a expliqué Stéphane Rotenberg, qui nous a également dévoilé qu'il arrivait parfois à la prod de payer les locaux.

Que font les candidats de leur euro par jour ?

Comme pour les candidats lambdas, la production accorde donc aux célébrités un seul euro par jour. Mais, c'est vrai que sur les images, on ne voit que très rarement les candidats utiliser cet argent. Stéphane Rotenberg nous a expliqué pourquoi : "Ils le dépensent au début. Au début, ils s'en servent un peu pour manger, parce qu'ils sont timides et qu'ils n'osent pas demander à manger. Et puis très vite, ils voient que ça vient... Que quand ils rencontrent les gens, ils les invitent naturellement, etc... Et au bout de quelques jours, les bons, ne dépensent plus l'argent".

