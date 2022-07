Pékin Express : les candidats aidés par les caméramans ! "C'est arrivé chaque année", Stéphane Rotenberg avoue

Dans l'épisode 3 de Pékin Express, duos de choc, dont nous vous avons partagé les meilleurs moments en tweets, Just Riadh et son meilleur ami Abdallah ont abandonné. Une décision qui a beaucoup surpris Stéphane Rotenberg, même si l'aventure peut parfois s'avérer très difficile. En effet, les candidats sont livrés à eux-mêmes pendant la course et ne reçoivent strictement aucune aide de la production, sauf à un moment bien précis. En effet, les caméramans n'ont le droit d'aider les concurrents qu'ils suivent qu'à un seul moment : quand ils partent trop longtemps à l'opposée de la bonne direction.

"On essaye de limiter l'écart entre le premier et le dernier"

"C'est incroyable de voir à quel point les locaux font ce qu'ils veulent lorsque les candidats prennent des voitures et leur demandent de les emmener. La seule chose qui se passe, c'est qu'on essaye de limiter l'écart entre le premier et le dernier" explique l'animateur, qui nous a aussi révélé pourquoi les candidats n'utilisaient jamais leur euro par jour.

"C'est la seule règle de Pékin Express"

"Quand vous avez des candidats qui partent dans un sens à 130 à l'heure et d'autres qui partent à 130 à l'heure dans l'autre sens, ça peut être un cauchemar. C'est la seule règle de Pékin Express : c'est que si vous allez dans le mauvais sens, où là c'est très compliqué pour nous en logistique, on vous prévient au bout d'une heure... Et c'est arrivé chaque année !" précise Stéphane Rotenberg, qui a aussi avoué qu'il arrivé parfois à la production de donner des compensations financières aux locaux.

"Dans ces cas-là, le caméraman reçoit un SMS qui dit 'ça y est, tu peux les prévenir' et il leur dit : 'regarde ta carte, est-ce que t'es sûr ?'" conclut l'animateur, en ajoutant que la plupart des candidats tombent des nues à ce moment-là. On les comprend car ça leur fait un sacré retard à rattraper !

