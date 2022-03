Pékin Express 2022 : Jean Reno, "zizi qui pique", Habibi... Le récap en tweets de l'épisode 7

"Jean Reno", "sel de Guérande"... Le blind test de génie

Les candidats de Pékin Express 2022 ont ensuite eu droit à un blind test sur le thème de la mer, avant d'aller vers la Mer Morte. Et là, Tarik et Ahmed, qui nous avaient raconté leur nuit dangereuse chez l'habitant, ont sorti des perles ! En entendant l'air de Face à la mer de Calogero, Tarik et Ahmed ont renommé le chanteur : "Jean Reno". Oui, comme l'acteur. Et pour Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, c'est le titre "Sel de Guérande" qui leur est venu en tête. Bref, des réponses WTF qui tiennent du génie, tant ça a fait rire les internautes sur Twitter.