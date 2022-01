Peaky Blinders saison 6 : Polly absente ? Cillian Murphy confirme qu'Helen McCrory n'a pas tourné avant sa mort

Helen McCrory n'a tourné aucune scène de la saison 6

Atteinte d'un cancer du sein, c'est le 16 avril 2021 que l'actrice Helen McCrory est décédée à l'âge de 52 ans. Une véritable tragédie qui a ému des millions de fans à travers le monde, et qui ne sera malheureusement pas sans conséquences pour Peaky Blinders, la série anglaise dans laquelle la comédienne rayonnait à l'écran depuis 2013 avec son rôle de Polly.

Au détour d'une interview accordée à Empire Magazine, Cillian Murphy - l'interprète de Tommy, a en effet confessé que la comédienne n'avait pas eu le temps de tourner la moindre scène à l'occasion de la saison 6, qui sera la dernière, attendue d'ici quelques mois sur BBC, "Ce qui m'attriste encore aujourd'hui, c'est que nous étions sur le point de tourner au moment où la pandémie a débuté et nous a obligés à tout arrêter. Si nous avions tourné à ce moment-là, Helen aurait été dans la saison, et ça me rend triste".

Polly tout de même présente dans l'intrigue

Une absence d'autant plus douloureuse que Cillian Murphy l'a ensuite révélé, Helen McCrory - à l'instar de son personnage à l'écran, avait une aura très importante sur les plateaux, "C'est une énorme perte, très difficile à comprendre/accepter. Elle était la véritable matriarche de cet ensemble, en tant que personnage, mais également avec sa propre personnalité".

Malgré tout, l'acteur l'a assuré avec émotion, Helen McCrory et Polly "seront quand même présentes dans la saison 6". Il n'est pas entré dans les détails afin d'expliquer le pourquoi du comment, mais il a laissé entendre que Steven Knight (le créateur) avait trouvé "une façon de garder Polly et de la rendre très présente" et que cela devrait prendre la forme "d'un hommage brillant à Helen".

On a hâte de découvrir l'ensemble, même si les mouchoirs risquent d'être nécessaires.