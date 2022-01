Peaky Blinders saison 6 : contre-attaque explosive de Tommy dans la bande-annonce

Malgré la promesse d'un retour sous la forme d'un film dans le futur, la saison 6 de Peaky Blinders a été présentée comme la dernière de la série. La fin d'une aventure débutée en 2013 en Angleterre qui déprime déjà de nombreux fans, même si les ultimes épisodes devraient, sans surprise, nous en mettre plein les yeux d'une façon particulièrement jouissive.

La fin de Peaky Blinders se dévoile enfin

Alors que BBC One n'a toujours pas dévoilé la date de diffusion pour cette saison 6, la chaîne anglaise vient en revanche de mettre en ligne sa première bande-annonce. Et comme on peut le découvrir à travers ces images, les dernières manigances de Tommy (Cillian Murphy), qui sera une nouvelle fois bien entouré, promettent d'être aussi explosives que terribles.

Marqué par l'échec de son "coup" contre Oswald Mosley (Sam Claflin) en fin de saison 5 et la montée du fascisme dans le pays, le frère d'Arthur (Paul Anderson) va en effet organiser sa contre-attaque. Difficile encore de comprendre quel sera réellement son plan cette année, mais alors qu'il promet "un dernier accord" (avec Alfie ?) afin de lutter contre "un ennemi puissant", une phrase d'Ada (Sophie Rundle) laisse malheureusement entendre qu'une happy ending pour les Shelby est peu probable, "Regarde-bien Tom, car l'un de nous deux ne sera bientôt plus là". Il faut dire qu'entre Oswald et les ambitions de Michael (Finn Cole), le danger sera omniprésent et le chaos plus intense que jamais.

Qui sortira vivant de ce jeu de pouvoir ? Dans quel état retrouvera-t-on Birmingham ? On a à la fois hâte et peur de le découvrir.