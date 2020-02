Parasite en série : une star de Avengers dans le remake du film ?

Une série pour Parasite

Après les Oscars, place aux Emmy Awards ? Et pourquoi pas. Bong Joon-ho l'a récemment annoncé, il a pour objectif d'adapter en mini-série son film Parasite, actuellement plébiscité dans le monde entier. Une idée qui peut surprendre tant le long-métrage se suffit à lui-même, mais qui passionne le réalisateur.

Lors d'une récente interview accordée au Hollywood Reporter, il confiait notamment ceci : "Avec le cinéma, on est limité à une histoire de deux heures. Je voulais vraiment explorer plus librement mes idées dans un film de 5 ou 6 heures. Donc avec cette série, je pense que nous serons capables de créer une version étendue et de haute-qualité du film". Et parmi ses envies, il y a celle d'étendre le passé de certains personnages dont celui de l'ancienne bonne.

Un premier acteur déjà connu ?

Cependant, là où Parasite se démarque par son ambiance sud-coréenne, ce projet - qui devrait donc réinventer cette formidable histoire, pourrait quitter l'Asie pour débarquer en Amérique. D'après les informations de Collider, c'est Mark Ruffalo - l'interprète de Bruce Banner dans Avengers, qui serait en effet en discussions afin d'incarner l'un des rôles principaux.

Pourrait-il se glisser dans la peau du personnage de Song Kang-ho ou de Lee Sun-kyun ? Ce remake mettrait-il en scène de nouveaux personnages ? Malheureusement, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus à ce sujet. Collider le rappelle, "Bong Joon-ho a précédemment dit que ses idées pour la série Parasite ne commenceront à prendre forme qu'à partir de mars, une fois les Oscars passés et un repos bien mérité". Surtout, Adam McKay - le scénariste attaché à cette adaptation, "est déjà occupé avec d'autres projets pour le moment". Autrement dit, "la production ne devrait pas débuter avant l'année prochaine".

Un remake avec le casting original sonnerait répétitif, une adaptation sans le casting original nous interrogerait sur son intérêt... Oui, pour l'instant la série Parasite est loin de nous emballer.