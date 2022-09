Outlander : vous ne verrez plus jamais Claire de la même façon après cette théorie

Dispo en France sur Netflix en US+24, Outlander continue de nous fasciner. Après une saison 6 plus courte à cause de la Covid-19, Sam Heughan, Caitriona Balfe et les autres sont en plein tournage de la saison 7 dont la date de sortie n'est pas fixée (retrouvez les premières infos sur la suite). Vous le savez sûrement, la série est basée sur la saga littéraire Le Chardon et le Tartan, écrite par Diana Gabaldon. Neuf tomes sont déjà sortis et l'un d'entre eux a fait naître une théorie surprenante sur le personnage de Claire.

Claire est-elle la descendante de cet autre personnage d'Outlander ?

Avant que Claire ne débarque en 1743, elle ne sait pas grand chose de son passé. Ses parents sont morts alors qu'elle était jeune et c'est son oncle, surnommé oncle Lamb, qui l'a élevée. Dans la série, les parents de Claire n'apparaissent pas mais on sait que son père était Henry Beauchamp et que sa mère s'appelait Julia. Retenez bien le nom de famille car il est important pour la suite !

Comme le rappelle le site de Express.co.uk, une théorie circule depuis quelques temps concernant Claire... et Fergus (jouée par César Domboy). Selon certains, le fils adoptif des Fraser pourrait en fait avoir un lien familial avec Claire. D'où vient cette théorie ? Du 7ème livre de la saga littéraire, L'Écho des coeurs lointains (An Echo in the Bone en version originale), où on en apprend plus sur le passé de Fergus, lui aussi assez flou.

C'est au détour d'une conversation entre Lord John Grey (joué par David Berry dans la série) et son demi-frère Percy qu'un détail sur Fergus est révélé : Percy déclare que le père de Fergus serait en fait le Comte St Germain et sa mère serait Amelie Beauchamp. Cette dernière et le Comte auraient eu une aventure extra-conjugale qui aurait causé un énorme scandale. Enceinte, Amelie aurait fui et aurait fini à Paris où elle aurait donné naissance à un fils puis serait morte.

Coïncidence (ou pas en fait), Fergus - dont le vrai prénom est Claudel - est né à Paris. C'est même là que Jamie et Claire l'ont recueilli dans la saison 2. Si la mère de Fergus s'appelait Beauchamp, il semblerait donc très possible qu'elle soit liée à Claire dont le nom entier est Claire Beauchamp Randall Fraser. Selon cette théorie, Claire serait donc une descendante de Fergus ! Pour l'instant, l'autrice des romans n'a pas confirmé cette théorie dans un livre ou dans une interview. Mais puisqu'elle travaille sur un 10ème roman, rien n'est impossible !

Les origines de Jamie bientôt dévoilées en série

Si les passés de Claire ou Fergus restent flous, ce ne sera plus le cas pour Jamie prochainement. La chaîne Starz qui diffuse la série aux Etats-Unis a commandé un premier spin-off d'Outlander, consacré à l'histoire d'amour entre entre Ellen MacKenzie et Brian Fraser, les parents du personnage joué par Sam Heughan. La série sera intitulée Outlander : Blood of My Blood et la date de sortie n'est pas fixée pour le moment. On sait déjà qu'elle ne sera pas dispo en France sur Netflix mais sur Starzplay.