Outlander saison 7 : tournage, casting... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

Quelle date de sortie ?

Pour l'instant, on ne connaît pas la date de sortie de la saison 7 d'Outlander. Et justement, le fait qu'elle soit plus longue que la précédente pourrait bien signifier une nouvelle longue pause. Maril Davis, productrice de la série, a confié à DigitalSpy que même elle ne sait pas quand sortiront les futurs épisodes. Il faudra certainement attendre 2023.

Un nouveau au casting

Pour cette nouvelle saison, un petit nouveau fait son arrivée au casting : Charles Vandervaart (Perdus dans l'espace). Et vous connaissez déjà son personnage : il s'agit de William, le fils caché de Jamie. Dans la saison 3, alors qu'il était séparé de Claire, Jamie a couché avec Genava Dunsany qui a eu un fils. Surnommé Willie, il a été élevé par Lord John Grey (David Berry) et est apparu dans la série en version enfant. Devenu adulte, il sera donc au programme de la saison 7 de la série dans un rôle important : il débarquera à Wilmington pour s'engager dans l'armée britannique. On a même un premier aperçu :