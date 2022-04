Outlander saison 6 : bientôt la fin ? La nouvelle qui va réjouir les fans de Jamie et Claire

Après des années d'attente, Outlander a enfin fait son retour sur Starz (en US+24 en France sur Netflix) avec une saison 6 raccourcie puisqu'elle ne compte que 8 épisodes. Le tournage de la saison 7 est déjà lancé et une photo du tournage a été publiée. Composée de 16 épisodes, marquera-t-elle la fin d'Outlander ?

La fin d'Outlander est-elle proche ? Pas vraiment...

C'est en tout cas ce que craignent de nombreux fans de la série portée par Sam Heughan et Caitriona Balfe. Bien que rien n'ait été annoncé à ce sujet, certains internautes pensent que les aventures du couple pourraient se terminer prochainement. D'autant plus que celle qui joue Claire a déjà évoqué la fin de la série dans une interview mise en ligne avant le lancement de la saison 6.

Mais avant de vous préparer au pire, sachez que la fin d'Outlander est loin d'être actée, en tout cas si on en croit Diana Gabaldon, l'autrice des romans qui ont inspiré la série. Sur Twitter, cette dernière a répondu aux questions des fans et dévoilé que la chaîne Starz qui diffuse la série aux US est en négociations pour la suite. "Ils en parlent" a-t-elle répondu à un fan évoquant le futur renouvellement de la série pour une saison 8 et une potentielle saison 9. De plus, cette dernière a rassuré un internaute inquiet et qui laissait entendre que le projet de spin-off pourrait signifier la fin de la série. "Ces choses ne sont pas connectées vous savez" a-t-elle tweeté.