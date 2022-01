Outlander saison 6 : bientôt la fin de la série ? Caitriona Balfe sème le doute

Les fans de Outlander ont (encore) dû faire preuve de patience. A cause de la Covid-19, la saison 6 de la série a été (très) retardée : le tournage n'a commencé qu'en février 2021 (au lieu de mai 2020) et les nouveaux épisodes se font désespérément attendre. Mais c'est déjà officiel : la saison 6 arrive le 6 mars 2022 aux US (et donc le 7 mars en US+24 sur Netflix en France) soit presque deux ans après le final bouleversant de la saison 5. L'avenir de Outlander est en tout cas déjà assuré : la chaîne Starz qui la diffuse aux Etats-Unis a renouvelé le show pour une saison 7 en mars 2021. Mais sera-t-elle la dernière ?

Caitriona Balfe évoque la fin de Outlander

Alors que la saison 6 est plus proche que jamais, Caitriona Balfe a évoqué la suite de Outlander dans une interview donnée à Deadline. L'actrice qui a poussé un coup de gueule contre certains fans qui la croient en couple avec Sam Heughan avoue qu'elle ne sait pas si la série va prendre fin prochainement. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Cette saison 7 est la seule qui est commandée" a rappelé l'actrice.

En cas de saison 8, qui ne serait pas diffusée avant plusieurs années, Outlander pourrait fêter ses 10 ans à l'antenne comme le rappelle l'interprète de Claire Fraser (le premier épisode a été diffusé le 9 août 2014). "Ça serait nos 10 ans. Nous sommes vraiment chanceux d'être arrivés jusque là. Qui sait ce qui va se passer mais nous avons tellement de chance, non ?" a déclaré l'actrice.

La saga littéraire compte déjà 9 livres

Basée sur la saga Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, Outlander adapte un roman par saison. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que 9 romans ont déjà été publiés (le dernier, Go Tell The Bees That I Am Gone, a été publié en novembre 2021). L'autrice travaille d'ailleurs actuellement sur le 10ème roman des aventures de Jamie et Claire. Bref, il y a encore des histoires à raconter. On croise les doigts pour les voir à l'écran !