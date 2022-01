Caitriona Balfe (Outlander) et Sam Heughan secrètement en couple ? Elle dénonce les "fous" qui y croient

Certains fans peuvent parfois aller trop loin et certaines célébrités en ont fait les frais. Récemment, Cole Sprouse a dénoncé l'attitude toxique de certains fans de Riverdale, lui qui avait déjà poussé des coups de gueule après des rumeurs et menaces au sujet de sa nouvelle petite amie.

De son côté, Sam Heughan a aussi été victime de fans beaucoup trop passionnés. "Je ne laisserai plus faire et je bloquerai tout ceux qui écrivent des choses diffamatoires ou injurieuses. (...) Pour ceux qui ne seraient pas contents, je vous suggère de ne plus me suivre" avait-il posté en avril 2020 sur Instagram dans un long message, dénonçant le harcèlement qu'il subissait depuis des années. L'acteur reste constamment au coeur de théories étranges et franchement WTF, encore aujourd'hui. Cette fois, c'est sa partenaire dans Outlander , Caitriona Balfe, qui a évoqué le sujet dans un portrait pour Vanity Fair.

Les théories les plus folles sur Caitriona Balfe et Sam Heughan

Dans le portrait qui lui est consacré, l'interprète de Claire Fraser qui sera prochainement à l'affiche du film Belfast (en salles le 2 mars 2022) s'est confiée au journaliste sur les idées complètement dingues que certains propagent à son sujet. Comme par exemple le fait que son fils serait en fait le bébé de Sam Heughan ! Eh oui, certains pensent toujours que Caitriona Balfe et Sam Heughan sont secrètement en couple. L'actrice explique aussi que certains ont harcelé une secrétaire car ils pensaient que son mariage avec Anthony McGill n'était pas réel. Encore plus fou ? Certains auraient embauché des détectives privés pour prouver qu'elle serait en couple avec Sam Heughan. Oui, rien que ça.

Des idées complètement fausses puisque l'actrice et son partenaire sont de simples amis. Mais Caitriona Balfe ne supporte plus ces théories complètement tirées par les cheveux. "Quand on a un enfant, on devient très protecteur. Je ne veux pas que ces fous - parce que c'est ce qu'ils sont -, je ne veux pas qu'ils parlent de lui" a expliqué la star qui ajoute : "C'est triste parce qu'on rencontre des gens adorables qui sont fans de la série et qui nous soutiennent et font des choses géniales et puis il y a cette chose qui gâche tout".

Pourquoi elle n'a pas voulu dire qu'elle était enceinte

C'est peut-être aussi à cause de certains fans trop passionnés que l'actrice n'a pas révélé être enceinte : les fans ont appris qu'elle était devenue maman quand elle a annoncé la naissance de son bébé en août 2021. "Je suis une personne très ouverte. Je ne cachais pas ma grossesse. Tous les gens avec qui je travaillais le savaient, tous mes amis le savaient, tous ceux que j'ai croisé étaient au courant. Mais en ce qui concerne le reste, je ne voyais pas l'intérêt. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il est agréable de garder pour soi" a confié la star de 42 ans qui était enceinte sur le tournage de la saison 6 de Outlander.