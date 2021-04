Outlander saison 6 : une série pas fidèle à l'Histoire ? L'autrice la défend

La série Outlander aime les voyage dans le temps. Tandis que Claire Fraser - l'héroïne de cette histoire imaginée par Diana Gabaldon, est censée vivre dans les années 1940, celle-ci se retrouve finalement transportée dans les années 1700. Un concept qui a de quoi faire le bonheur de tous les fans de costumes, mais pas nécessairement celui des amateurs d'Histoire.

Des livres très fidèles à la réalité

Et pour cause, la fiction de Starz (disponible sur Netflix en Franceà - dont la saison 6 est actuellement en production, est peut-être réjouissante et capable de nous offrir des séquences mémorables, mais à l'instar de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, elle n'est clairement pas la plus fidèle historiquement parlant. Pourtant, l'autrice de la saga littéraire dont elle est adaptée l'a confié à Parade, ces incohérences télévisuelles ne sont pas de sa volonté.

"L'histoire et les détails historiques dans mes livres sont aussi fidèles que peut l'être l'Histoire" a-t-elle ainsi confié en assurant faire énormément de recherches en amont, avant de tout de même préciser que le matériel qu'elle utilise n'est pas toujours le plus fiable, "Les gens qui ont écrit [des récits/témoignages à l'époque] n'étaient pas toujours complets ou fidèles". Quoi qu'il en soit, même quand elle fait des erreurs ou qu'elle a des doutes, elle n'oublie jamais de le préciser, "Mais quand je dévie des archives historiques, ce qui est rare même si ça peut arriver, ou que je réalise que j'ai fait une erreur, je le note toujours. Les livres ont une case "note de l'auteur" à la fin".

Diana Gabaldon défend les errements de la série

Mais alors, comment la série - qui a pourtant les livres comme base, peut-elle être "plus flexible" si Diana Gabaldon effectue un vrai travail au moment de l'écriture ? L'écrivaine a sa théorie, "Les scénaristes sont bons, mais pas toujours très justes. Certains d'entre eux vont tomber amoureux d'un aspect visuel et ne vont pas pouvoir résister à l'envie d'écrire cette idée, peu importe si c'est fidèle ou improbable."

Cependant, n'allez pas croire que ces petites incohérences dérangent Diana Gabaldon qui dévoilera bientôt le 9e roman de la saga Outlander. Elle l'a aussitôt précisé, la série peut facilement s'apprécier au-delà de ces défauts, "D'un autre côté, l'histoire a une forte présence d'éléments fantastiques et les fans, pour la plupart, adorent ça".

Selon l'autrice, ce serait en effet pour l'ensemble de cet univers et non pour les détails que Outlander fascinerait autant aujourd'hui, "La fidélité historique n'est pas réellement la raison pour laquelle les gens regardent des séries historiques. Je pense que la plupart les regardent pour vivre une expérience immersive et être transporté ailleurs. Et ça, Outlander le fait parfaitement".