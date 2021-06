Orelsan métamorphosé : son nouveau look fait réagir les fans

Orelsan, qui fait partie des stars à refuser Les Enfoirés, s'est en effet montré dans une tenue "basique, simple, simple, basique" : un tee-shirt rayé avec une veste, un pantalon à poches et des sneakers. Mais ce qui a surtout fait réagir les twittos, ce sont les cheveux longs et grisonnants du rappeur. Pourtant, l'artiste qui est heureux en couple avec Ahélya depuis plusieurs années avait déjà les cheveux poivre et sel en 2019. Et ses cheveux avaient aussi commencé à pousser.

Plusieurs twittos prennent sa défense

Mais cela n'a pas empêché de nombreux internautes de tweeter "je m'inquiétais pas jusqu'à cette photo", ou de le comparer au "père de Jacob dans Twilight", à Vif-Argent (joué par Evan Peters) dans la saga X-Men, à une "dame du CDI" ou encore à une "grand-mère". Certains fans ont aussi souligné qu'Orelsan pourrait se laisser pousser les cheveux pour les besoins de son rôle dans le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, qui aura un casting rempli de guests avec Orelsan donc, mais aussi avec Angèle, McFly et Carlito...

Et même si ce n'est pas pour les besoins du film, l'interprète de Basique, Paradis, Tout va bien, Défaite de famille ou encore La Pluie en feat. avec Stromae a le droit de laisser pousser sa chevelure. Et il peut aussi s'habiller comme il veut. C'est ce qu'ont d'ailleurs tenu à rappeler plusieurs internautes, qui ont défendu le créateur de la marque AVNIER, dont la dernière collection est engagée. "Le look de Orelsan on s'en tape, son talent en revanche est hors-norme", "Je m'en fiche de son apparence tant qu'il est heureux", "C'est quoi ces commentaires sérieux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de son physique. On dirait vraiment qu'il n'y a que ça qui compte, c'est lamentable" mais aussi "On a tous des photos pas flatteuses" ont notamment écrit des fans sur Twitter.