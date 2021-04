Astérix et Obélix : Zlatan, Angèle, Mcfly et Carlito, Orelsan... le casting fou du nouveau film

Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu sera le cinquième film en live action adapté de l'univers imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo. Et pour l'occasion, c'est Guillaume Canet qui se glissera derrière la caméra afin de donner vie à cette nouvelle comédie. Pour l'heure, peu de détails sur cette histoire sont connues (d'autant plus qu'elle est censée nous amener en Chine, alors que la co-production avec ce pays a visiblement été annulée depuis l'épidémie de la Covid-19), mais on sait déjà qu'elle sera portée par un casting 5 étoiles.

L'incroyable casting dévoilé

A l'instar de ce qui a été fait lors des précédents opus, on aura en effet le droit à un défilé de stars à l'écran. Ainsi, là où le duo Astérix et Obélix sera respectivement porté par Guillaume Canet et Gilles Lellouche, les castings de Marion Cotillard en Cléopâtre, Vincent Cassel en César ou encore Angèle en Falbala ont été confirmés ce jeudi 8 avril 2021.

Du lourd ? Oui, et ce n'est pas terminé. Parmi les autres rôles cultes issus de la bande dessiné, il a également été annoncé qu'Abraracourcix (chef du village) sera incarné par Jérôme Commandeur, que Bonemine (femme du chef) sera portée par Audrey Lamy, que Panoramix (le druide) sera interprété par Pierre Richard et qu'Assurancetourix (le barde) sera de son côté joué par Philippe Katerine.

Une pluie de caméos

Enfin, attendez-vous à une multitude de caméos cultes à travers des personnages improbables. Après avoir gagné leur concours d'anecdotes face à Canet et Lellouche sur YouTube, McFly & Carlito apparaîtront ainsi dans le film en tant que Radius et Cubitus, Zlatan Ibrahimovic délaissera temporairement les terrains de foot pour se glisser dans la peau d'un certain Antivirus et Orelsan rendra hommage à Leonardo DiCaprio avec son rôle de Titanix.

De même, Jonathan Cohen qui sera Graindemaïs fera face à Ramzy Bedia qui sera Epidemaïs, là où Mathieu Chedid pourrait faire de l'ombre à Assurancetourix grâce à son personnage de Remix, tandis que Manu Payet représentera un certain Ri Qi Qi.

Le tournage débutera d'ici une semaine, mais on espère désormais que la présence de tout ce beau monde n'empiétera pas sur l'histoire. On a pu le découvrir avec les échecs d'Astérix aux Jeux Olympiques et Astérix Au service de Sa Majesté, il n'y a rien de pire que des films à sketchs sans consistance, uniquement pensés pour faire briller le casting de stars.