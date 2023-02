Ne reparlez pas du tournage d'Astérix et Obélix à cet acteur, c'était un vrai cauchemar pour lui !

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu cartonne dans tous les cinémas de France depuis sa sortie en salle le 1er février 2023. Un succès attendu dès l'annonce de son casting exceptionnel. En plus de Guillaume Canet qui joue Astérix et réalise le film et Gilles Lellouche qui interprète Obélix, on retrouve notamment Angèle, Jonathan Cohen, José Garcia, Ramzy, Orelsan, Bigflo et Oli, Mcfly et Carlito, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic, Vincent Cassel, Manu Payet, Mathieu Chedid, Philippe Katerine, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy ou encore Pierre Richard.

>> Astérix et Obélix L'Empire du milieu : le film pourrait rapporter une fortune à Guillaume Canet, tout dépend de vous ! <<

Malheureusement, ce dernier ne garde pas un très bon souvenir du tournage qui a eu lieu en 2021. En effet, à ce moment-là, l'acteur qui joue le druide Panoramix souffrait d'importantes et douloureuses crises d'arthrose. Il s'est récemment confié sur les conditions de tournage du film dans une interview accordée à LeMatin.

"Je ne pouvais pas avancer de deux mètres tellement j'avais mal"

"Je n'ai pas tourné longtemps car à l'époque, j'avais encore très mal à ma jambe gauche. J'avais une crise d'arthrose énorme. Je venais sur le tournage avec des béquilles et, quand on disait "moteur !", on me les enlevait pour me donner un gros bâton en bois", s'est souvenu le comédien de 88 ans.

>> "Au fond, ça l'excite un peu" : Guillaume Canet moqué par Marion Cotillard et Gilles Lellouche après les baisers de l'actrice avec d'autres acteurs <<

"Je ne pouvais pas avancer de deux mètres tellement j'avais mal. Étonnamment, ça ne se voit pas. Le paradoxe était aussi que je ne pouvais pas marcher, mais je ne supportais pas d'être assis", a ajouté la légende du cinéma français, avant de conclure : "Je vous laisse imaginer mon humeur, après trois heures de maquillage...".

En effet, sa douleur ne se voit pas du tout à l'image et les spectateurs sont ravis de le découvrir dans la peau du gentil druide.