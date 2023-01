Astérix et Obélix L'Empire du milieu : le film pourrait rapporter une fortune à Guillaume Canet, tout dépend de vous !

A la veille de la date de sortie, la pression monte pour Guillaume Canet. C'est ce mercredi 1er février 2023 que le public pourra découvrir au cinéma son nouveau film : le très attendu Astérix et Obélix : L'Empire du milieu. Après une phase de sélection très drastique, c'est lui qui a remporté les droits du prochain volet de la saga Astérix et Obélix. Le réalisateur a choisi le Massif Central comme lieu de tournage d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, et ce, alors que l'histoire du film est centrée sur la Chine.

Quelle histoire derrière Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ?

L'action du film se situe en 50 avant Jésus Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État, orchestré par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sous la complicité de Graindemaïs et Tat Han, la princesse Fu Yi débarque en Gaule pour solliciter l'aide d'Astérix et Obélix. Ces derniers acceptent et prennent la direction de l'Empire du milieu, mais César et sa puissante armée suivent le même chemin...

Ce nouveau volet d'Astérix et Obélix a été doté d'un impressionnant budget de 67 millions d'euros. La superproduction affiche un casting cinq étoiles, tant sur le plan français qu'international. Guillaume Canet (Astérix) a choisi de s'associer à Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs) ou encore Marion Cotillard (Cléopâtre).

Au casting d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, les spectateurs pourront également retrouver Julie Chen (Princesse Fu Yi), José Garcia (Biopix), Zlatan Ibrahimovic (Antivirus), Pierre Richard (Panoramix), Jérôme Commandeur (Abraracourcix) ou encore Orelsan (Titanix). Leanna Chea, Bun-Hay Mean et Linh-Dan Pham ont, quant à eux, été recrutés pour camper Tat Han, Deng Tsin Qin et l'Impératrice.

A travers Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, Guillaume Canet pourrait empocher un gros jackpot. Alors que TF1 a fait monter la température en rediffusant Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ce lundi 29 janvier, le Français a tout intérêt à ce que son nouveau film s'affiche en grand succès commercial dans les salles obscures.

Une prime d'un million d'euros bruts prévue pour Guillaume Canet

Le site L'Informé a rapporté les modalités du contrat de Guillaume Canet. Ce dernier touchera "0,3% du ticket hors taxes". A cela s'ajoutera "0,69 centimes par places vendues" dans le cas où le film clôturera sur 1 à 3 millions d'entrées. Une prime d'un million d'euros bruts est également prévue pour le réalisateur. Pour la percevoir, il lui faudra que le film "dépasse les 7 millions de spectateurs en France ou qu'il soit amorti". Enfin, il pourra également se voir attribuer "jusqu'à 900 000 euros bruts" si le long-métrage récolte 5 millions d'entrées à l'étranger.

Le sourire de son banquier est entre vos mains !