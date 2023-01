Astérix et Obélix Mission Cléopâtre : cette star a été coupée du film d'Alain Chabat au dernier moment

Deux jours avant la sortie du très attendu Astérix et Obélix : L'empire du milieu, TF1 offrira une séance de rattrapage d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ce lundi 30 janvier 2023. La comédie culte d'Alain Chabat sera à redécouvrir dès 21h10.

Quelle histoire derrière Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ?

L'histoire est centrée sur la ville d'Alexandrie. En 52 avant Jésus Christ, Cléopâtre se lance le défi de construire un palais en trois mois. Un pari qui lui a été lancé par Jules César. Pour mener à bien son projet, la reine d'Egypte s'attache les services de Numérobis. Ce dernier, qui sera tué en cas d'échec de la mission, sollicite l'aide du druide gaulois Panoramix...

Dans les rôles principaux d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, les téléspectateurs pourront retrouver Christian Clavier (Astérix) et Gérard Depardieu (Obélix). Le casting sera complété par Jamel Debbouze (Numérobis), Monica Bellucci (Cléopâtre), Alain Chabat (Jules César), Claude Rich (Panoramix), Gérard Darmon (Amonbofis) ou encore Chantal Lauby (Cartapus).

JoeyStarr prévu pour camper l'égyptien Niclapolis

Une autre star devait compléter ce casting. Il s'agit de JoeyStarr. Le leader emblématique du groupe NTM, qui est aujourd'hui à la tête de la série Le Remplaçant sur TF1, était prévu pour camper un Egyptien. Celui-ci, prénommé Niclapolis, a été supprimé lors de la quatrième version du scénario. Le chanteur a toutefois pu se consoler en interprétant Gaz-L, l'un des titres du film.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est sorti au cinéma en 2002. Le film a été un énorme succès commercial pour Alain Chabat. Il a déchaîné près de 14,6 millions de Français dans les salles obscures. De quoi lui permettre de se classer comme le plus grand succès de l'année devant Harry Potter et la chambre des secrets et Le Seigneur des anneaux : Les deux tours, qui ont respectivement récolté 9,1 et 7 millions d'entrées.