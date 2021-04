Le Remplaçant : une suite déjà prévue pour la série avec JoeyStarr ?

Dans Le Remplaçant, la nouvelle fiction de TF1, JoeyStarr se glisse dans la peau de Nicolas Valeyre, un prof de français aux méthodes particulières. Un rôle inattendu ? Pas tant que ça. Celui qui a fait le bonheur du monde du rap pendant des années avec NTM l'a rappelé, le français a toujours été quelque chose de très important dans sa vie.

L'amour du français de JoeyStarr

Après avoir confié à 20 Minutes, "J'en suis l'exemple même ! Les mots peuvent sauver, à mort ! Il est important d'avoir l'esprit d'analyse pour pouvoir s'exprimer, surtout de nos jours, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir vivre pleinement son époque", le comédien a révélé auprès du Parisien qu'une situation comme le concours de clash en tautogrammes, "C'est quand chaque mot commence par la même lettre", organisé par son personnage à l'écran est quelque chose qui a longtemps marqué sa carrière, "Ce sont des choses qu'on faisait quand on rappait [lors de certaines battles notamment, ndlr] (...) Jongler avec tout ça, c'est une manière très ludique d'apprendre le français aux plus jeunes".

De fait, JoeyStarr l'a aussitôt assuré, malgré les paroles parfois crues de ses chansons et son cynisme récurrent, il n'est pas du genre à transiger avec la langue, "Il est important de comprendre le français, de le parler correctement. C'est ce que je dis à mes fils : Vous avez votre dialecte, mais à un moment donné, il y a des codes principaux, tu es obligé de les avoir". Un prof bien avant l'heure donc, qui avait d'ailleurs déjà sa place dans certains programmes scolaires, "NTM est référencé dans les bouquins des enseignants. Sur le moment, c'est vertigineux et magnifique. Je me dis en tant qu'être humain que je vais laisser une trace."

Une suite prévue pour Le Remplaçant ?

De quoi comprendre que cette fiction - dont il a eu lui-même l'idée en suivant l'actualité il y a de cela quelques années, "L'éducation nationale recrutait des bacheliers, qui devaient juste compléter leur formation par un stage. Je trouvais l'idée intéressante. Du coup, quelqu'un qui arrivait d'on ne sait où pouvait s'inscrire. Cela ouvrait la porte à des profs différents", représente bien plus qu'un simple rôle supplémentaire dans sa filmographie ? Absolument.

Si Le Remplaçant a dans un premier temps été pensé pour n'être qu'un simple unitaire (une soirée de 2 épisodes), une suite serait finalement déjà programmée par la chaîne. Malgré un silence visiblement imposé à JoeyStarr, "Je ne suis pas autorisé à répondre à [la question d'une suite]", le comédien n'a pu s'empêcher de souffler, "Cela devrait être reconduit en juillet, j'attends encore". Et d'après Le Parisien, c'est effectivement cet été que le tournage de deux nouveaux épisodes serait prévu.

Vous l'aurez compris, les cours de français ne font que commencer.