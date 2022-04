Orelsan : la suite de Montre jamais ça à personne arrive sur Amazon Prime Video !

Pour rappel, Montre jamais ça à personne suit Orelsan, qui s'appelle Aurélien Cotentin de son vrai nom, de ses débuts à ses succès, en passant par ses peurs et ses doutes. La série documentaire créée par Clément Cotentin (le frère d'Orelsan) et Christophe Offenstein montre ainsi les coulisses de la carrière d'Orelsan, de sa jeunesse à Caen avec ses potes, à ses tubes en solo (La fête est finie, Basique, Tout va bien, Défaite de famille, Civilisation, L'Odeur de l'essence), en passant par les Casseurs Flowters avec Gringe et ses collaborations avec Skread et Ablaye.

Lors de la conférence de presse Prime Video Presents qui a eu lieu ce mardi 12 avril 2022, l'équipe d'Amazon Prime Vidéo France a dévoilé la date (très) approximative de sortie de ces nouveaux épisodes : ils seront bien disponibles en 2022 sur la plateforme.