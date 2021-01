Opération renaissance : Pierre-Yves pense que sans l'émission, il serait mort

Le candidat d'Opération renaissance a expliqué à propos de lui : "Du point de vue nutrition, j'étais en blocage complet. Car, avant de commencer ce deuxième parcours, j'en avais déjà fait un qui avait été annulé la veille de l'opération, car j'avais pris trop de poids à cause de l'arrêt du tabac et d'un suivi désastreux. Cela a créé chez moi un traumatisme tel que je ne voulais plus entendre parler ni de chirurgie, ni de rééquilibrage alimentaire, ni de régime". Et malgré ce blocage et un premier parcours pour maigrir qui avait raté, grâce à l'émission et au soutien de ses proches, de Karine Le Marchand et des spécialistes, il a finalement pu se transformer comme il le souhaitait.

Grâce à Opération renaissance, il a aussi trouvé sa voie

Et l'émission de Karine Le Marchand n'a pas aidé Pierre-Yves que pour mincir. Cela lui a aussi donné la force et le courage de se lancer dans un nouveau projet professionnel. "Aujourd'hui, j'accompagne des gens. C'est devenu un combat, presque du militantisme contre l'obésité. J'ai le projet de créer une entreprise pour mettre en place des week-ends avec des personnes qui vont se faire opérer ou se sont fait opérer pour donner nos conseils, partager mon expérience mais surtout les écouter" a-t-il expliqué, et "c'est grâce à l'émission et à Karine Le Marchand si j'en suis là aujourd'hui".