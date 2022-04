One Piece Red : la fille de Shanks débarque, Luffy prêt à tout pour l'aider dans la bande-annonce

Absent des écrans depuis le 6 mars 2022, la faute à un piratage au sein des serveurs de la Toei Animation, c'est le 17 avril prochain que l'anime One Piece fera son grand retour sur TV Tokyo (Japon) et sur ADN (France) en simulcast avec l'épisode 1014 intitulé "Les larmes de Marco". Et afin de fêter cette belle nouvelle, le studio de production vient d'offrir un joli cadeau aux fans.

La fille de Shanks débarque dans le nouveau film One Piece

Ce n'est pas un secret, c'est le 6 août 2022 que la série d'animation débarquera à nouveau au cinéma avec son 15ème film. Intitulé One Piece Red, celui-ci devrait être centré sur Shanks le Roux et sa famille, même si on vous rassure, Luffy et sa bande seront bien évidemment présents. Et alors que ce projet était jusqu'à présent encore mystérieux, celui-ci vient enfin de se dévoiler pleinement dans une nouvelle bande-annonce très excitante.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, One Piece Red mettra en scène une nouvelle héroïne prénommée Uta, décrite comme "la plus grande cantatrice du monde", mais également... la fille de Shanks. Et alors que celle-ci pourrait bouleverser le monde grâce à sa voix, Uta devrait être la cible de nombreuses menaces/du chantage. De quoi obliger Luffy à se mêler de ses histoires pour l'aider et nous promettre une aventure aussi intense qu'émouvante, "S'il apprend ce que fait sa fille, Shanks restera jamais les bras croisés".

One Piece Red devrait donc nous permettre d'explorer davantage cet univers et la mythologie de ces personnages, et ce film nous promet une intrigue plus intime et impactante que les précédentes. En même temps, quand on sait qu'Eiichiro Oda s'est grandement impliqué dans ce projet à travers son rôle de producteur exécutif et qu'il est notamment à l'origine des nouveaux costumes des héros, cela n'a rien d'une surprise.