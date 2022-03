One Piece : l'anime en pause ? Le studio Toei Animation victime d'un piratage

Tandis que le manga d'Eiichiro Oda est toujours en cours de publication et ne cesse de surprendre les fans (le chapitre 1043 à venir sur Glenat Manga Max devrait mettre une claque à tout le monde), l'anime - chargé d'adapter les aventures de Luffy et son équipage, pourrait quant à lui connaître un petit bouleversement dans les semaines à venir.

Le studio Toei Animation piraté

Habituellement diffusée de façon hebdomadaire sur Fuji TV au Japon (et sur ADN en simulcast), la série pourrait en effet être contrainte à une pause forcée. En cause ? Comme vient de l'annoncer la Toei Animation - studio de production, son "réseau interne a été victime d'un accès non autorisé par une tierce personne le dimanche 6 mars 2022".

Conséquences de cette intrusion ? Son système interne a logiquement été suspendu afin de découvrir ce qu'il s'est passé et analysé la situation. De fait, comme l'a révélé la Toei, "l'impact de cette situation a entravé l'avancement de la production des programmes et affectera donc les prochaines diffusions".

La production de One Piece et d'autres anime impactée

A priori, One Piece devrait être diffusé normalement jusqu'au 20 mars prochain mais devrait ensuite connaître un léger décalage dans le temps. La durée d'une telle pause n'a pas encore été dévoilée, mais la Toei a déjà promis de tout faire pour éviter que la situation ne s'éternise : "Nous nous excusons profondément auprès de tous les téléspectateurs qui attendent avec impatience la diffusion hebdomadaire. Nous ferons tout notre possible pour faire revenir les aventures de Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille dans les plus brefs délais".

Par ailleurs, il est à noter que d'autres anime sont également concernés par cette intrusion et cette interruption. Ainsi, l'épisode 73 de Dragon Quest: The Adventure of Dai ne sera pas diffusé ce samedi 12 mars 2022, l'épisode 6 de Delicious Party Precure sera lui aussi décalé dans le temps, tandis que Digimon Ghost Game sera déprogrammé le 20 mars prochain.

L'occasion de réaliser à quel point les équipes travaillent en flux tendu...