One Piece en deuil : un acteur de l'anime est mort

L'univers de l'animation et du doublage au Japon vient de perdre l'une de ses légendes. C'est l'agence 81 Produce qui a dévoilé cette triste nouvelle, le comédien Toshiya Ueda est décédé le 8 février 2022 à l'âge de 88 ans. Les circonstances de son décès n'ont pas été révélées, mais c'est tout un monde qui pleure aujourd'hui sa disparition.

Un acteur à la filmographie impressionnante

Et pour cause, si le nom de l'acteur ne vous dit probablement rien, sa voix devrait en revanche déclencher de nombreux souvenirs. Pendant de nombreuses décennies, il a en effet participé à des projets emblématiques que ce soit dans Cat's Eye, Astro Boy ou Golgo 13 pour des caméos vocaux, mais aussi dans Lupin III: Part II et III (Sherlock Holmes), Pokémon (Katsura) et Cinty Hunter (Iwao Ookouchi) pour des rôles mineurs.

Mais parmi ces personnages les plus marquants, on peut notamment citer celui de Jean dans Charlotte, de Vilk dans The Promised Neverland, de Georges Lazare dans Vampire Wars, de Giancarlo Nini dans Star Dust, tout comme Cobra Nefertari - le père de Vivi, dans One Piece, dont il fut l'un des différents interprètes.

Enfin, pour la petite anecdote, c'est lui qui prêtait sa voix à Splinter dans Les Tortues Ninja, mais également à Maître Hibou dans Winnie l'Ourson, rôle qu'il tenait notamment dans le jeu vidéo Kingdom Hearts II.