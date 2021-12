One Piece : Eiichiro Oda vs les Youtubeurs, le mangaka refuse de regarder leurs vidéos sur le manga

Eiichiro Oda l'a plusieurs fois répété, son manga One Piece - entamé en 1997, est entré dans sa phase finale et devrait se conclure d'ici 4 à 5 ans. Et si le papa de Luffy n'a toujours rien teasé concernant la conclusion à venir des aventures de l'équipage du chapeau de paille, ce dernier n'a en revanche jamais caché que celle-ci était possiblement trouvable sur Internet à travers les nombreuses théories de fans.

Eiichiro Oda refuse de regarder les YouTubeurs spécialisés dans One Piece

De quoi comprendre que le mangaka passe donc son temps libre à parcourir les forums afin de lire ce qu'il se dit sur son oeuvre ? Pas vraiment. A l'occasion de la publication du tome 101 de One Piece, le dessinateur a fait une étonnante annonce. Bien qu'il soit heureux du succès de son manga et de l'implication des fans à son encontre, il refuse absolument de suivre les réactions à son sujet.

Aussi, après avoir confié, "Je sais qu'il existe des YouTubeurs spécialisés dont j'ai déjà pu regarder quelques unes de leurs vidéos. Et je suis surpris de leurs connaissances sur One Piece", Eiichiro Oda a rappelé qu'il préférait s'en éloigner, "Mais je garde à l'esprit que je ne dois surtout pas regarder leurs prédictions ou théories en vidéos car ils pourraient très bien viser juste."

"Je risque de corrompre mon travail de mangaka"

La raison d'une telle défiance ? Eiichiro Oda ne souhaite tout simplement pas perdre le contrôle de son histoire et prendre le risque de perdre des lecteurs au passage, "Ca serait dangereux pour moi d'assumer que les connaissances de ces YouTubers envers One Piece correspondent au niveau moyen de mon public global. La plupart des lecteurs de One Piece sont juste là pour l'apprécier sans prise de tête. Et je dois donc dessiner One Piece d'une façon qui colle à tous les niveaux de connaissances des fans."

Il l'a ajouté plus loin, "Si je commence à dessiner principalement pour ces YouTubeurs, je risque de corrompre mon travail de mangaka en me disant 'Mon public peut comprendre ce qu'il se passe ici, même si je zappe quelques explications'".

Malgré tout, rassurez-vous, le créateur n'a absolument rien contre ces vidéastes. "Je n'ai aucunement l'intention de censurer fermement leurs contenus, a-t-il notamment promis, conscient de leur importance. Donc n'hésitez pas à suivre le travail de ces YouTubeurs."