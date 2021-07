One Piece : c'est quoi le "One Piece" ? On décrypte les meilleures théories

La théorie la plus clichée

C'est probablement la théorie la plus partagée dans le monde (et donc la moins excitante désormais car trop évidente), le One Piece pourrait en réalité être... le concept même de l'aventure. Autrement dit, le véritable trésor n'aurait rien à voir avec de l'or ou des bijoux, mais serait finalement tous ces moments partagés avec son équipage, les rencontres faites en chemin, les souvenirs qui resteront à jamais gravés dans la mémoire.

Un concept qui aurait du sens après tant d'années à suivre cette histoire, et qui serait même poétique. Et quand on sait que Gol D. Roger aimait son équipage et que son équipage ne jurait que par lui, il n'est pas improbable de penser que le célèbre pirate a donc inventé l'idée du One Piece pour permettre à d'autres personnes d'avoir la chance de connaître ce qu'il a vécu. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il se passe pour Luffy et sa bande...

Potentiel : 7/10