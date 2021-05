One Piece : Eiichiro Oda très proche de ses fans, il dévoile une touchante anecdote

Il y a quelques mois, One Piece a célébré deux étapes très importantes : la publication de son 1000ème chapitre dans le Weekly Shonen Jump et la publication de son 100ème tome en librairies. De quoi rappeler au monde entier que cette oeuvre imaginée par Eiichiro Oda est l'une des plus puissantes et emblématiques dans le monde du manga, et que la fan-base est toujours aussi impliquée dans les nouvelles aventures de Luffy et son équipage.

Eiichiro Oda aime lire le courrier de ses fans

Et cet amour des lecteurs envers son travail, Eiichiro Oda en est extrêmement reconnaissant. Ainsi, là où certains créateurs préfèrent se couper du monde et ne pas tisser de trop grands liens avec le public afin de ne pas se laisser influencer ou se sentir redevable, le mangaka aime garder une connexion avec ses fans.

A l'occasion d'une session de questions / réponses (découverte sur Reddit), le papa du Chapeau de Paille a notamment été interrogé sur le courrier qui lui est adressé, "Regardez-vous encore les cartes ou les mails que vous pouvez recevoir de la part des fans ?". Et vous allez le découvrir, sa réponse est aussi incroyable que mignonne.

Après avoir confié, "Je lis tout ! Evidemment que je le fais. En réalité, je n'ai pas loupé une lettre en plus de 22 ans", Eiichiro Oda a révélé avoir mis en place une véritable organisation pour faire honneur à ce courrier, "J'en reçois beaucoup trop pour tout garder à la maison, alors j'ai loué un studio dans lequel je garde toutes les lettres que j'ai lues." Oui, alors même que ce courrier représente, selon lui, "un poids capable de traverser le sol", il est hors de question de le snober et surtout, de le balancer à la poubelle, "Vous me faites parvenir vos sentiments les plus sincères, ça m'est impossible de les jeter. Merci à tous !"

N'envoyez pas vos idées au mangaka

Cependant, attention. Si Eiichiro Oda lit effectivement le courrier qu'il reçoit, il est inutile de lui faire parvenir vos idées pour la suite de One Piece. Le mangaka l'avait déjà confié par le passé, il s'agit de son oeuvre et il souhaite la faire avancer à sa façon, "Ce sont mes personnages, c'est mon histoire. Je veux que ça le reste. Dès que vous commencez à vous aider de quelqu'un, ça ne s'arrête pas. Et à partir du moment où ça ne fonctionne plus, vous allez penser que c'est la faute de l'autre. Pour faire simple, je veux réussir ou échouer par moi-même".