One Piece : pour le chapitre 1000, Eiichiro Oda s'adresse aux fans et se confie sur la fin

Nombreux cadeaux pour le 1000ème chapitre de One Piece

Il est là. Après des mois d'attente et de nombreux reports - la faute à quelques soucis de santé pour Eiichiro Oda, le 1000ème chapitre de One Piece a finalement été publié dans le Jump Magazine ce lundi 4 janvier 2021. Un événement historique qui vient d'être célébré de la plus belle des façons par le papa de Luffy, mais également la Shūeisha, son éditeur.

Au programme ? Pages en couleurs pour le manga, premiers tomes disponibles gratuitement, site Internet dédié à l'oeuvre (avec de très nombreux bonus), petit court-métrage aussi nostalgique que génial... rien n'a été laissé au hasard et les fans ont été gâtés avec d'innombrables surprises.

Eiichiro Oda ému par le soutien des fans

Bien évidemment, Eiichiro Oda n'a pas manqué de participer à la fête en s'adressant à son public à travers un très joli message. Dans celui-ci, le mangaka a reconnu avec émotion et humilité n'avoir jamais pensé que son histoire marquerait autant les esprits et les générations après l'avoir débutée en 1997.

"Une théorie récurrente dans l'industrie du divertissement dit que sur le long terme, 'les lecteurs changent tous les 5 ans'. C'est pour ça que j'ai évité jusqu'ici d'appeler mes lecteurs des 'fans'", a-t-il ainsi confessé. "'Reste humble', c'est ce que je me suis répété, persuadé qu'ils partiraient tôt ou tard. Et pourtant, j'ai maintenant honte d'avoir pensé cela de vous. Car en croyant en Luffy, vous m'avez fait croire en vous et cela m'a permis de continuer à dessiner le manga que j'ai toujours voulu dessiner".

Une déclaration loin d'être anecdotique quand on connait la pudeur et la discrétion légendaire d'Eiichiro Oda, qui montre à quel point ce dernier est sincèrement touché par le succès inédit et spectaculaire de son oeuvre dans l'univers du manga.