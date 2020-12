One Piece : Eiichiro Oda tease le chapitre 1000 et la fin du manga

On ne sait pas encore à quoi ressemblera 2021, mais cette nouvelle année sera forcément meilleure que celle qui est en train de s'écouler. Eiichiro Oda - le papa de One Piece , vient en effet de le confier, les prochaines semaines seront marquées par la publication... du 1000ème chapitre de son manga !

Le chapitre 1000 en approche

"Quand vous lirez ce message, j'en aurais terminé avec le chapitre 1000. (...) Ai-je réussi à tout bien dessiner ?" a-t-il ainsi teasé avec malice, avant de révéler, "Petite info incroyable, le chapitre 1000 sera publié dans le tout premier Jump de l'année. Quelle timing, j'ai hâte d'être à sa sortie !" Oui, c'est très bientôt, et après les nombreux retard causés par le Covid-19 ou les problèmes de santé de l'auteur, l'impatience se fait ressentir auprès des fans.

Par ailleurs, le mangaka - qui n'a logiquement rien dévoilé de l'intrigue à venir, a promis que des surprises étaient également à attendre avec ce chapitre historique, "On vous prépare de nombreux projets différents afin de le célébrer et on espère que vous nous rejoindrez lors de la célébration de cet événement". Illustrations bonus ? Annonce d'un nouveau film ? Révélations sur la future série live-action de Netflix ? A suivre.

Des chapitres toujours plus intenses

Enfin, après avoir confié que 2021 sera également l'année de publication du 100ème tome du manga, "Quelle année ça va être", Eiichiro Oda s'est à nouveau exprimé sur la fin de One Piece. Tandis que l'histoire devrait arriver à sa conclusion d'ici 4 à 5 ans, le papa de Luffy a rappelé que l'intrigue prenait le bon chemin, "Concernant la dernière partie de l'histoire, est-ce que ce fameux personnage va enfin agir ? Cet homme aux cheveux rouges... Comme à chaque fois, la narration prend une tournure toujours plus intense à mesure que l'on approche de la fin. J'espère que vous prendrez votre temps pour savourer tout ça l'an prochain !"

Vivement 2021 !