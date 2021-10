One Piece : c'est quoi le One Piece ? Eiichiro Oda pense que les fans peuvent trouver la réponse

C'est le 22 juillet 1997 qu'Eiichiro Oda a débuté l'écriture de One Piece, l'un des mangas les plus cultes au monde. Depuis cette date, il ne se passe pas un jour sans que les fans des aventures de Luffy ne se posent une question très spéciale : qu'est-ce qui se cache derrière le "One Piece" tant recherché par l'équipage au chapeau de paille ?

Bonne nouvelle, là où le manga ne devrait pas prendre fin avant encore 3 à 5 ans, il serait déjà possible de trouver la réponse en relisant les précédents chapitres. C'est en tout cas ce que vient de laisser entendre le mangaka dans un nouveau message publié dans le Weekly Shonen Jump.

Le secret du One Piece bientôt connu ?

Tandis qu'un quiz autour de One Piece sera organisé le 24 octobre 2021 au Japon, Eiichiro Oda a réagi à cet événement en titillant ses lecteurs avec le plus gros mystère de son oeuvre : "Question surprise : qu'est-ce que le One Piece, pour de vrai ? Tss, tss, tss. Je ne vous laisserai pas répondre à ça !" Une façon de dire qu'il est le seul capable de maîtriser ce sujet ? Au contraire, il s'agit plutôt d'une façon de décourager les plus téméraires.

Et pour cause, le papa de Zoro & cie l'a ensuite admis, la réponse serait déjà plus ou moins présente dans son histoire, "Le quiz et cette question sont vraiment difficiles. Peut-être que seuls les meilleurs des meilleurs, les habitués aux tests seront capables d'y répondre correctement. Les maîtres des quiz One Piece peuvent participer à ce défi".

Quand on sait que le Tome 100 vient d'être publié au Japon (et le sera le 8 décembre 2021 en France grâce à Glénat), on souhaite bon courage aux fans qui se lanceront dans une relecture pour y déceler le moindre indice !