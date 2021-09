One Piece : Eiichiro Oda s'excuse d'avoir écrit 100 tomes et confirme que la fin approche

C'est fait ! Ce vendredi 3 septembre 2021, le tome 100 de One Piece a enfin été publié au Japon. Une étape historique pour le manga célébré par des millions de fans à travers le monde, qui fait aujourd'hui la fierté de Eiichiro Oda, son créateur.

Eiichiro Oda fier des 100 tomes de One Piece

A l'occasion d'une note publiée sur les réseaux sociaux, le mangaka n'a en effet pu cacher son émotion en voyant son histoire franchir une telle barrière, "J'ai désormais 100 volumes de One Piece sur des étagères. Si vous les possédez tous, je suis vraiment désolé de vous prendre autant de place. Mais quand j'y repense, cela représente absolument tout ce que j'ai accompli dans ma vie"*.

Un véritable exploit, qui ne l'empêche pourtant pas de douter de sa légitimité en tant que créateur. "'Un adulte qui dessine depuis 24 ans et qui n'a sorti que 100 livres ?' Oui. Mais cela dépend de la valeur que le lecteur lui accorde. Est-ce que One Piece est énorme ? Ou bien petit ?", a-t-il étonnamment écrit ensuite. Comme quoi, on peut s'appeler Eiichiro Oda, avoir donné vie à Luffy, Nami ou encore Sanji et publié plus de 1000 chapitres d'un manga, et tout de même être victime du célèbre syndrome de l'imposteur.