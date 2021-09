One Piece dans "sa phase finale", la fin du manga approche "plus vite que prévu" selon l'éditeur

En août 2020, Eiichiro Oda affirmait que One Piece devrait se terminer d'ici 4 à 5 ans. Un teasing surprenant de la part de l'auteur, qui avait été fait, selon lui, afin de permettre aux lecteurs de se préparer et d'être dans les meilleures conditions pour affronter les ultimes aventures de Luffy et ses amis.

La fin de One Piece approche plus vite que prévu

Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette estimation serait mauvaise. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment. A en croire Yuuji Iwasaki - l'éditeur actuel du mangaka, la fin de cette oeuvre emblématique pourrait en réalité être mise en scène bien plus tôt.

Afin de fêter la sortie du 100ème tome du manga au Japon, Yuuji Iwasaki a en effet confié une interview à Sankei News. Et malheureusement, ce qu'il avait à y dire n'était pas très réjouissant, "L'histoire avance bien plus rapidement que ce nous avions pu anticiper. J'ai le sentiment que l'histoire arrive à son terme, avec de plus en plus de mystères qui sont dévoilés chaque semaine".

Il n'a bien évidemment pas dévoilé plus de détails à ce sujet, mais l'éditeur a tout de même rappelé que la conclusion à venir de l'arc Wano Kuni ne sera pas sans conséquences pour One Piece, "Quand je parle avec maître Oda, on discute toujours de la fin de l'histoire. Et avec le climax de l'arc Wano Kuni qui nous attend, on a la fin du manga en vue."

L'histoire dans sa phase finale

Une révélation qui devrait décevoir de nombreux fans et que semble avoir également confirmé Eiichiro Oda cette semaine. Alors que le mangaka est habituellement extrêmement privé, celui-ci a étonnamment accepté de se dévoiler (ou presque) à l'occasion d'une publicité imaginée pour célébrer le 100ème tome de One Piece (voir ci-dessous).

Au programme ? On y découvre son atelier et ses mains en train de dessiner la dernière planche de ce fameux tome, tandis qu'une petite phrase loin d'être anodine est également lisible en bas à droite, à savoir : "L'histoire a atteint sa phase finale".

Là encore, il est difficile de savoir précisément ce que cela signifie réellement en terme de chronologie (fin à venir d'ici 6 mois ? 1 an ? 2023 ?), mais la réponse pourrait être bientôt connue. Selon les récentes révélations, One Piece se retrouvera au centre d'une "nouvelle très spéciale" quand l'anime adapté du manga diffusera l'épisode 1000 ! Et selon le calendrier, c'est le 12 décembre 2021 que l'épisode en question devrait être programmé... Le jour parfait pour annoncer la date de fin ? A suivre !