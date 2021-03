One Piece : Glénat dévoile les éditions collectors incroyables des Tomes 98, 99 et 100

Personne ne sait encore ce qu'est le One Piece tant recherché par Luffy et son équipage, mais Glénat vient déjà d'offrir un joli trésor aux fans du manga d'Eichiiro Oda. Afin de célébrer les 100 tomes de cette oeuvre cultissime (et ce n'est pas terminé !), la maison d'édition a en effet imaginé trois futures éditions collectors incroyables.

One Piece en édition collector

Ainsi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, les Tomes 98, 99 et 100 de One Piece ont bénéficié d'un travail supplémentaire impressionnant. Au programme ? Ces nouveaux mangas seront protégés dans des étuis en simili-cuir, portés par des titres couleurs bronze, argent et or.

Trois versions aussi belles que rares, puisque ce collector sera "réalisé en série exclusive" et sera donc "limité à un seul tirage". De quoi faire le bonheur d'une certaine Nami, qui ne crache jamais sur un trésor, mais également provoquer une petite guerre parmi les fans qui vont désormais devoir se battre pour espérer mettre la main dessus. L'occasion pour eux de faire (enfin) ressortir leur plus belle âme de pirates !