One Piece, My Hero Academia... les mangas en simultrad gratuit grâce à Glénat et Manga Plus

Luffy n'a toujours pas trouvé le One Piece, mais Glénat vient de dévoiler le meilleur des trésors. Ce week-end, la maison d'édition - à l'origine de la publication de l'oeuvre d'Eiichiro Oda en France, a en effet annoncé une grande nouvelle : les aventures de l'équipage du chapeau de paille sont désormais disponibles en simultrad chez nous !

One Piece en direct du Japon

Traduction ? A travers le site Glénat Manga Max, décrit comme un espace de lecture en ligne, il vous est désormais possible de lire légalement, gratuitement et avec une traduction professionnelle les tout derniers chapitres de One Piece en simultané avec le Japon. De fait, plus la peine de vous la jouer pirate pour être à jour, vous avez désormais la solution ultime pour satisfaire votre soif d'aventure tout en respectant le travail d'Oda.

A noter que Glénat Manga Max - conscient de la force du piratage dans l'univers du manga, propose également de découvrir gratuitement les premiers chapitres de plein d'autres mangas comme Shangri-la Frontier, Dear Call, Burn the Witch ou encore 100 jours avant ta mort. Une solution parfaite pour se faire une idée d'une oeuvre avant de craquer.

Pour l'anecdote, il y a quelques semaines, c'est l'anime One Piece qui a eu le droit à une diffusion en simulcast sur ADN.

Manga Plus lance le simultrad pour My Hero Academia et Jujutsu Kaisen

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez que One Piece n'est pas le seul manga du moment à bénéficier d'une simultrad gratuite en France. Manga Plus - le site officiel de la célèbre maison d'édition japonaise, Shueisha, l'a également annoncé ce week end, il s'est lui aussi décidé à faire le bonheur des lecteurs français.

Au programme ici ? En plus de One Piece (Glénat), ce sont de nombreuses licences, éditées par différentes maisons en France, comme My Hero Academia (Ki-oon), Black Clover (Kazé), Jujutsu Kaisen (Ki-oon), Mission: Yozakura Family (Kana), Undead Unluck (Kana), Mashle (Kazé) et Kaiju n°8 (Kazé) qui sont dès à présent traduites au même rythme que leur publication au Japon. Fini la peur de se faire spoiler sur Twitter ! Et quand on sait que My Hero Academia approche de sa fin, ça fait plaisir...

Toutefois, attention : si cette offre est absolument géniale, sachez que seuls les premiers chapitres + le dernier en date de ces titres sont disponibles sur Glénat Manga Max et Manga Plus. Autrement dit, chaque nouveau chapitre est supprimé au bout d'une semaine.