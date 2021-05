My Hero Academia : la fin du manga déjà connue, premières révélations par Kôhei Horikoshi

Après Demon Slayer et L'Attaque des Titans, c'est au tour d'un autre manga culte d'approcher de sa fin. On le sait, Kôhei Horikoshi est en effet en train d'écrire l'arc final de My Hero Academia. Et si le mangaka n'a pas encore révélé le nombre exact de chapitres restants, il a néanmoins reconnu à Jump GIGA être en total maîtrise de ce qui arrive.

La fin de My Hero Academia déjà connue

Interrogé par le magazine sur ce dernier arc, "Est-ce quelque chose que vous aviez prévu depuis longtemps ?", le papa de Izuku a notamment révélé ceci, "C'était quelque chose qui était déjà vaguement planifié, mais j'ai réellement commencé à réfléchir aux détails aux alentours du tome 21". Autrement dit, cette décision d'arrêter (bientôt) l'histoire n'est pas sortie de nulle part, c'est lui-même qui en est à l'origine.

Une confession rassurante, puisque cela sous-entend qu'il aura donc tout le temps pour mettre en scène la fin rêvée, sans aucune pression du Weekly Shonen Jump derrière, et que celle-ci ne sera donc pas bâclée. Mieux encore, même si la conclusion pourrait ne pas être mise en scène avant encore plusieurs mois/années, Kôhei Horikoshi a déjà la fin précise en tête.

Toujours auprès du Jump GIGA, il a tout simplement révélé être resté fidèle à ses envies des débuts, plus de 7 ans après la publication du premier chapitre, "Oui, j'ai déjà décidé de la fin. Le parcours a été plus long que ce que j'avais initialement anticipé, mais les éléments principaux qui avaient été décidés avant même le début de l'histoire sont toujours les mêmes". De fait, il devrait être difficile d'être déçu de la fin puisque celle-ci sera fidèle aux origines du manga.

Premières révélations sur certains personnages

Enfin, sachez que Kôhei Horikoshi a déjà dévoilé quelques détails sur cet arc final. Interrogé sur les personnages qui auront un réel rôle à jouer d'ici la conclusion de l'histoire, le mangaka n'a pas hésité à révéler, "Sans trop spoiler, disons que Hawks et Ochako auront un surprenant grand rôle, en devenant une sorte de "lumière/phare de l'espoir" pour vous, les lecteurs".

De même, "Shouji va continuer à donner le meilleur de lui-même", tandis que "Shinsou et Monoma devraient également faire pas mal de gros trucs". Enfin, Kôhei Horikoshi l'a précisé, "Je suis aussi en train de prévoir une scène épique pour Sero. Beaucoup des actions de ces personnages vont converger vers une seule. Donc gardez bien un oeil sur tous !"

Des personnages secondaires qui auront un rôle principal d'ici la fin ? On est forcément hypé et intrigué !