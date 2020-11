Demon Slayer : 39 pages inédites, dont un épilogue, dans le Tome 23 du manga

Les fans de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sont décidemment gâtés en cette fin d'année. Après la sortie du film Le train de l'infini qui cartonne actuellement au Japon - et dont une diffusion dans les salles de cinéma en France est également prévue d'ici quelques mois, c'est un nouveau tome très spécial qui s'apprête à débarquer dans les librairies.

Demon Slayer de retour avec des surprises

La Shueisha vient de l'annoncer, c'est le 4 décembre que le 23ème (et dernier) numéro du manga signé Koyoharu Gotouge sera enfin publié. Le twist ? La formidable conclusion de cette histoire sera accompagnée de deux bonus aussi géniaux que prometteurs. Le premier ? Le mangaka nous offrira un épilogue inédit de 14 pages afin d'adoucir nos adieux à cet univers. Le deuxième ? Ce sont 25 pages de cadeaux qui seront également ajoutées à la fin de ce tome, probablement composées de couvertures alternatives, dessins, croquis et anecdotes sur cette oeuvre déjà mythique.

Enfin, sachez que Shueisha ne s'arrêtera pas là dans sa quête de faire plaisir aux fans de Demon Slayer. L'éditeur l'a révélé, les spin-offs Kimetsu no Yaiba: Tomioka Giyû Gaiden et Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden signés Ryôji Hirano vont être compilés en un tome unique qui aura pour titre Kimetsu no Yaiba: Gaiden (sortie le 4 décembre 2020), tandis que ce monde incroyable imaginé par Koyoharu Gotouge aura le droit à son propre art-book le 4 février 2021.