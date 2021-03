My Hero Academia : bientôt la fin, le manga entame son "arc final"

La fin approche pour My Hero Academia

Décidemment, le coeur des fans de mangas est mis à rude épreuve depuis un an. Après les récentes fins de Demon Slayer et The Promised Neverland, la conclusion prochaine de l'Attaque des Titans et la promesse d'une histoire qui arrive progressivement à son terme du côté de Jujutsu Kaisen, c'est au tour de My Hero Academia de se retrouver au centre d'une triste nouvelle.

C'est ce lundi 22 mars 2021 que l'information a été dévoilée dans le Weekly Shonen Jump n°16 de la Shueisha : les aventures de Izuku Midoriya sont sur le point de prendre fin. Et pour cause, le 306ème chapitre du manga publié cette semaine marque officiellement le début de son "arc final". Et pour l'anecdote, Kôhei Horikoshi (le mangaka) a fait simple au moment de lui choisir un titre en optant pour... "L'acte final commence". Difficile de faire plus efficace.

Un univers encore vivant

Malheureusement, il faudra patienter encore un peu avant d'avoir le droit à plus de détails concernant ce dernier acte. A l'heure actuelle, aucune précision n'a été apportée vis-à-vis du plan de l'auteur et on ne sait donc pas à quel moment My Hero Academia prendra réellement fin. Il faut dire aussi que Kôhei Horikoshi n'est jamais très régulier quand il s'agit de corréler le nombre de chapitres à un arc. A titre d'exemple, le précédent arc était composé de 53 chapitres, quand celui juste avant celui-ci n'en comptait que 12...

Seule certitude aujourd'hui, l'univers de My Hero Academia est encore loin de nous quitter. Et pour cause la diffusion de la saison 5 de l'anime débutera le 27 mars au Japon (sachant qu'il reste à ce jour plus de 110 chapitres à adapter, ce qui laisse déjà supposer une future saison 6), tandis qu'un nouveau film d'animation débarquera au cinéma cet été.