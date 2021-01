My Hero Academia saison 5 : quand sera diffusée la suite de l'anime ?

My Hero Academia bientôt de retour

Déjà disponibles sur ADN, les saisons 1 et 2 de My Hero Academia - le célèbre animé adapté du manga de Kōhei Horikoshi, toujours en cours de parution au Japon, a récemment fait ses débuts sur Netflix. L'occasion pour la série de rencontrer un nouveau public, mais également de nous rappeler que la suite se fait désirer depuis déjà plusieurs mois (la saison 4 a pris fin en avril 2020). Bonne nouvelle, on sait enfin à quelle date seront diffusés les nouveaux épisodes.

Cela a récemment été annoncé par Yomiuri TV / Nippon TV, c'est à partir du 27 mars 2021 (soit une semaine plus tôt que ce qui avait été pressenti) que la saison 5 débutera au Japon et en simulcast en France. Un événement très attendu des fans de la première heure, puisque cette nouvelle année sera encore une fois chargée pour Midoriya et ses potes.

Une saison 5 épique

On peut le découvrir dans une nouvelle bande-annonce (voir ci-dessus), l'intrigue liée aux aventures scolaires des héros verra cette fois-ci les élèves de la classe 1-A s'opposer à ceux de la classe 1-B à travers un nouveau concours très intense organisé par Yuei afin de permettre aux professeurs de mesurer les différents niveaux de ces apprentis super-héros et les évolutions/carences de chacun. Et forcément, au regard de la concurrence entre les deux classes, les affrontements s'annoncent épiques.

Mais ce n'est pas tout, l'autre partie de l'intrigue - celle qui se déroule à l'extérieur de l'école, sera elle aussi particulièrement mouvementée. Sans grande surprise, la ligue des Super-Vilains en profitera pour effectuer un retour en force et accentuer sa menace sur le monde, malgré une ligue des Super-Héros plus soudée que jamais suite à la victoire impressionnante de Endeavor sur Hood, ce qui lui a permis de légitimer sa nouvelle place de n°1.

Enfin, les nouveaux épisodes exploreront bien évidemment le mystère entourant le récent rêve de Midoriya en compagnie des précédents détenteurs du One For All. Et oui, ça s'annonce fou.