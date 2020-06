My Hero Academia vs les fans : les créateurs de l'anime ne veulent plus recevoir les idées du public

Créé en 1998, Bones est l'actuel studio d'animation japonais derrière l'adaptation en anime du génial manga My Hero Academia signé Kōhei Horikoshi. Une adaptation qui fait le bonheur des fans depuis déjà 4 belles saisons, au point de voir la communauté grandir quotidiennement et motiver le public à se faire régulièrement entendre en proposant ses propres histoires ou idées créatives pour la suite de la série.

Le studio se coupe du public

Or, comme vient de l'annoncer le studio, si tout ceci part d'une bonne intention - cela montre l'amour des fans pour son travail et peut potentiellement permettre à Bones de découvrir de nouveaux talents à recruter, il ne souhaite désormais plus recevoir la moindre idée de leur part. Dans un communiqué posté sur son site, le studio a en effet déclaré, "Veuillez noter que nous n'acceptons plus aucune suggestion, idée venant du public. Cela comporte, entre autres choses, des histoires, des personnages, des noms et même des conseils marketing ou des stratégies de relations publiques".

Pour quelle raison le studio souhaite-t-il à ce point s'écarter du public ? Tout simplement pour des questions légales. On ne sait pas si Bones a déjà été accusé de quoi que ce soit, mais il l'a précisé, "Tout ceci est décidé afin d'éviter le moindre problème malheureux et la moindre controverse qui pourrait naître à la suite d'une ressemblance qui pourrait coïncider entre des idées soumises et des projets développés par Bones".

Une décision qui peut surprendre puisque l'anime My Hero Academia tente d'être le plus fidèle au manga, mais qui est également logique quand on sait qu'il lui arrive de prendre quelques libertés sur l'histoire et le traitement des personnages et que cet anime n'est pas son seul projet actuel (il est aussi derrière Mob Psycho 100 ou bien Bungō Stray Dogs). Bref, si vous rêviez d'écrire pour la saison 5 de la série, il vous faudra désormais vous contenter des fan-fictions !