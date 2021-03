Jujutsu Kaisen : la fin du manga prévue dans "deux ans", Gege Akutami se confie

Après les récentes fins de Demon Slayer et The Promised Neverland, et avec la conclusion prochaine de L'Attaque des Titans, c'est Jujutsu Kaisen qui est aujourd'hui le nouveau grand manga événement qui ne cesse de fasciner le public à chacun de ses nouveaux chapitres. Un succès qui fait tout logiquement le bonheur de Gege Akutami, mais qui ne devrait pas pousser le mangaka à étirer inutilement en longueur son histoire.

La fin de Jujutsu Kaisen en approche

A l'occasion d'une récente interview accordée dans l'émission "Mando Kobayashi" (repérée par ANN), le papa de Yūji Itadori a en effet confessé être déjà en train de penser à la fin de son oeuvre, trois ans seulement après l'avoir débutée. Interrogé sur l'avenir de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami a tout simplement révélé : "Le manga pourrait se conclure d'ici deux ans".

Un choc ? Oui, mais attention, cette révélation est à prendre avec des pincettes. Il l'a rapidement précisé, il n'est "pas confiant" vis-à-vis de cette estimation, qui pourrait donc encore évoluer avec le temps. De fait, la période février/mars 2023 n'est pas définitivement actée comme point de conclusion. Un léger soulagement, même si le sort du manga pourrait en réalité se confirmer très rapidement.

Certains destins des héros déjà connus

Quand il lui a ensuite été demandé d'imager la progression de son histoire en la comparant à l'ascension du Mont Fuji, Gege Akutami a estimé que Jujutsu Kaisen (qui va entamer un nouvel arc) se situerait entre "la sixième et septième station", aka les différents endroits prévus pour se reposer sur la montagne. Le twist ? Celle-ci en contient 9, dont la dernière est tout logiquement située en haut du Mont. Autant dire que les 3/4 de l'histoire sont donc bel et bien entamés et que la fin est plus proche que jamais.

Par ailleurs, le mangaka ne sait peut-être pas avec précision quand il s'arrêtera, mais il sait déjà dans quelle direction aller. Il l'a promis, les destins de Yūji Itadori et Megumi Fushiguro sont déjà écrits dans sa tête. Seul l'avenir de Sukuna lui est encore incertain et a la possibilité de changer dans les mois à venir.

On ne sait pas pour vous, mais même si la fin de Jujutsu Kaisen est encore loin, elle nous déprime déjà. Heureusement, il nous restera toujours l'excellent anime adapté du manga pour savourer un peu plus longuement cet univers.