L'Attaque des Titans : comment voir la fin du manga en France pour éviter les spoilers

Si la saison 4 de l'anime L'Attaque des Titans, actuellement diffusée sur NHK au Japon et Wakanim en France, a été annoncée comme la dernière, ce n'est pas pour rien. C'est officiel depuis de nombreux mois maintenant, Hajime Isayama a pris la décision de conclure son histoire cette année.

La fin de SNK approche à grands pas

Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 9 avril prochain que l'ultime chapitre du manga, le 139ème, sera publié dans le Bessatsu Shōnen Magazine. Une fin qui s'annonce intense et qui pourrait impressionner tous les fans, mais qui devrait également faire rapidement le tour d'Internet et des réseaux sociaux.

Et pour cause, on se doute que le mangaka - qui a pris son temps pour mener à terme cette histoire, a imaginé de nombreux twists surprenants et différentes fins émouvantes et déchirantes pour nos personnages préférés. De fait, à l'instar de ce que l'on a pu vivre avec Game of Thrones à son époque, on risque d'être très rapidement envahi de spoilers sur Twitter, Instagram, Tik Tok et même YouTube.

Comment lire la fin légalement ?

Mais alors, comment faire pour les éviter ? Rassurez-vous, il existe une solution légale. Si le 33ème Tome du manga ne sortira que le 7 avril en France et que le 34ème (le dernier) n'est pas encore daté par Pika, la maison d'édition chargée de la version française de cette oeuvre a heureusement mis en place une méthode parfaite pour combler l'attente et nous permettre de rester à jour.

Pour cela, rendez-vous sur le site officiel de Pika Edition. Ici, vous y découvrirez un lien à destination des meilleures adresses de e-librairies, selon vos préférences (Amazon, Izneo, Kobo), qui vous aideront non seulement à lire les précédents chapitres du manga (même ceux qui n'ont pas encore été regroupés dans des Tomes en France), mais également à découvrir l'ultime épisode.

En effet, à l'image de ce que fait Wakanim et son simulcast avec l'anime, Pika Edition a tout simplement organisé le simultrad numérique. Autrement dit, pour seulement 0,99€ (pas besoin d'abonnement, ça se prend à l'unité), vous pourrez savourer sans pression les dernières pages de L'Attaque des Titans en français dès le 9 avril 2021 !

Une belle façon de ne pas vous faire gâcher la fin en parcourant Internet ce jour-là et de soutenir légalement les ayants droits en France face à la montée en puissance des Scans, pas toujours fidèles niveau traduction. Et quand on connait le travail de Pika Edition sur l'oeuvre de Hajime Isayama avec la version "Colossale", c'est un juste retour des choses.