L'Attaque des Titans : la date de fin du manga officiellement dévoilée, Hajime Isayama se confie

La fin de One Piece n'est pas prévue avant encore quelques années (Eiichiro Oda se laisse 4 à 5 ans avant de dire au revoir à Luffy), mais le monde du manga va tout de même devoir prochainement dire au revoir à un mastodonte du genre. Ce n'était qu'un secret de polichinelle, c'est désormais officiel, L'Attaque des Titans - lancé il y a déjà près de 12 ans au Japon, va s'arrêter cette année.

C'est la fin pour L'Attaque des Titans

C'est Bessatsu Shonen Magazine - qui édite les chapitres, qui a confirmé la nouvelle : la sérialisation du manga prendra donc fin le 9 avril 2021 au Japon. De fait, c'est le 9 juin 2021 que le 34ème et dernier tome sera ensuite publié. Oui, ça approche malheureusement à grands pas.

Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps en France pour découvrir cette conclusion tant attendue. En effet, Pika Edition permet de découvrir en simultanée les nouveaux chapitres du manga à mesure qu'ils sont publiés dans le Bessatsu Shonen Magazine. Pour cela, il faut simplement se rendre sur son site.

Hajime Isayama s'adresse aux fans

A l'heure actuelle, on ne sait encore rien de la fin réservée à cette oeuvre désormais emblématique, le secret étant bien gardé, mais Hajime Isayama a tout de même souhaité adresser un petit message aux fans. "J'avais dit il y a 8 ans que mon histoire serait terminée d'ici 3 ans, mais il semble enfin que je sois capable de la terminer. Ca a mis du temps, mais j'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout" a-t-il ainsi confié dans un communiqué, avant d'assurer se sentir prêt à satisfaire tout le monde, "Je vais faire de mon mieux durant le dernier épisode afin que vous soyez heureux d'avoir lu le manga jusqu'à aujourd'hui !"

La fin de l'anime collée à celle du manga ?

Enfin, la question que l'on peut se poser à présent est la suivante : la saison 4 (et dernière) de l'anime L'Attaque des Titans - actuellement en cours de diffusion et composée de 16 épisodes, va-t-elle se terminer en même temps que le manga ? A priori, c'est possible. A moins que cette saison 4 soit découpée en deux parties, comme cela a été le cas précédemment, la diffusion des 12 épisodes restants pourrait parfaitement coïncider avec la publication du dernier chapitre. A suivre...