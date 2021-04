L'Attaque des Titans : une fin décevante pour le manga ? Les fans sont divisés par le chapitre 139

Le chapitre 139 de L'Attaque des Titans disponible

Depuis ses débuts, L'Attaque des Titans - le manga signé Hajime Isayama, est comparé à Game of Thrones. Entre sa mythologie passionnante, ses twists capables de nous retourner le cerveau, les prises de risques créatives qui font planer une tension constante au-dessus de l'intrigue ou encore ses héros dépassés par les enjeux, il est vrai que cette oeuvre partage de jolis points communs avec celle de George R.R. Martin.

Aussi, est-ce réellement surprenant de voir sa fin être à son tour comparée à celle de la série d'HBO ? Pas tant que ça. Plus une oeuvre est puissante et rassemble, et plus les attentes autour sont immenses, tout autant que les risques de ne pas satisfaire tout le monde. Et visiblement, si l'on en croit les premières réactions, la déception/frustration est palpable chez une partie du public depuis la publication du chapitre 139, le dernier.

Une fin qui divise les fans

Une surprise ? Pas tant que ça. Hajime Isayama ne l'a jamais caché, s'il a débuté Shingeki no Kyojin avec l'ambition de faire souffrir ses personnages et les fans à travers une ambiance sombre, il s'est progressivement éloigné de cette idée face au succès de son manga. "Bien que j'avance progressivement vers la fin qui est prévue depuis longtemps, mon approche envers celle-ci a changé vis-à-vis de mes plans initiaux. Désormais, je me sens responsable envers les lecteurs" déclarait le mangaka il y a quelques années, avant de préciser qu'il prévoyait initialement une conclusion façon The Mist, le film de Frank Darabont.

Or, c'est justement ce virage vers une conclusion plus optimiste (les Titans ne sont plus là), joyeuse (retrouvailles entre Gabi et Falco), voire même clichée (poke la déclaration de Eren concernant Mikasa / l'attitude générale qui a changé envers Eren), où les prises de risques semblent avoir disparu (très peu de morts à la fin), qui semble ne pas convaincre certains fans aujourd'hui. A l'instar de ce qui a été fait dans Game of Thrones avec son côté happy ending improbable du côté des Stark après tous les événements passés, ce contraste avec les débuts fatalistes du manga laisse visiblement un goût d'inachevé dans la bouche des lecteurs.

Ainsi, on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, entre ceux qui sont déçus des agissements d'Eren, "Quand même déçu...Je voulais une fin plus traumatisante", surpris par l'évolution de la relation du héros avec Mikasa, "M'bon Snk c'est devenu un Shojo ou quoi (Mikasa miskine)", ou frustrés de voir de nombreuses intrigues être oubliées/bâclées, "Historia et son enfant de mort inutile je me sens arnaquée par tout ce temps que j'ai passé a imaginer qui pourrait être le père", les critiques sont particulièrement nombreuses, "Les derniers arcs m'ont déçue et la fin m'a dégoûtée... (Je me dis même que j'aurai dû me contenter des 3 premières saisons de l'anime)".