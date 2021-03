L'Attaque des Titans saison 4 : une partie 2 officiellement annoncée, la fin de l'anime en 2022

Pendant des mois, il a été sous-entendu que la diffusion de la fin de la saison 4 de L'Attaque des Titans - annoncée comme la dernière de l'anime, allait coïncider au niveau du timing avec la conclusion du manga signé Hajime Isayama, dont il est adapté. De fait, tout le monde s'attendait à voir la série développée par MAPPA proposer son ultime épisode le 11 avril prochain au Japon (et sur Wakanim en France).

Une partie 2 pour la saison 4 de L'Attaque des Titans

Or, l'information a été révélée ce dimanche 28 mars 2021, SNK est finalement encore (très) loin d'être terminé. Si la saison 4 est toujours considérée comme la dernière, celle-ci sera en réalité composée d'une deuxième partie. Une très bonne nouvelle pour ceux qui n'étaient pas encore prêts à dire au revoir à cet univers et ses personnages comme Armin, Eren, Mikasa ou Livaï, malheureusement gâchée par une moins bonne. Et pour cause, le nombre de nouveaux épisodes attendus n'est pas encore connu, mais on sait déjà qu'il faudra attendre la saison hivernale 2022 (janvier-mars) pour pouvoir les découvrir. Oui, c'est loin.

Dans tous les cas, l'idée d'offrir une seconde partie à la saison 4 est tout sauf surprenante. On a pu le constater ces dernières semaines, l'anime a encore beaucoup de retard sur l'oeuvre d'Hajime Isayama. Autrement dit, il apparaissait difficilement concevable d'imaginer la série s'arrêter réellement en même temps que le manga au risque de voir l'histoire être précipitée et bâclée ou, pire, d'assister à un final totalement différent. Aussi, avec cette décision, on est désormais assuré d'avoir une fin d'anime à la hauteur de tout ce que nous a proposé L'Attaque des Titans depuis ses débuts.