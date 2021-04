L'Attaque des Titans : la fin du manga sera différente de celle imaginée au début par Hajime Isayama

Toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, c'est ce vendredi 9 avril 2021 que Hajime Isayama dévoilera le 139ème et dernier chapitre de son manga L'Attaque des Titans dans le Bessatsu Shonen Magazine (et disponible sur Pika Edition en simultrad en France). Une étape redoutée par de nombreux fans, d'autant plus que la conclusion à venir ne ressemblera pas totalement à celle qui était prévue au début de cette histoire.

La fin aurait dû être sombre

Il y a quelques années, le mangaka a en effet révélé ceci, "Bien que j'avance progressivement vers la fin qui est prévue depuis longtemps, mon approche envers celle-ci a changé vis-à-vis de mes plans initiaux". La raison ? Le papa d'Eren l'a confessé, "Désormais, je me sens responsable envers les lecteurs". Autrement dit, conscient de l'amour du public pour son oeuvre, il s'est légèrement senti piégé par la peur de décevoir.

De fait, là où la fin officielle de Shingeki no Kyojin devrait être quelque peu colorée et optimiste en ce printemps 2021, Hajime Isayama s'imaginait plus tendre vers "quelque chose de similaire au film The Mist" en 2009. Or, on le sait, ce long-métrage réalisé par Frank Darabont est très loin de la happy ending avec un twist qui fait mal.

SNK inspiré par The Mist

Une comparaison surprenante ? Pas tant que ça. Le mangaka l'a rappelé, "Vers sa conclusion, l'histoire puise dans les croyances profondes et intrinsèques du héros concernant ce qu'il imagine être juste afin de corrompre ce même personnage, en le voyant agir de façon contraire. Ce que le public pensait alors être correct se retrouve finalement renversé". Ca ne vous rappelle rien ? Oui, c'est exactement le type de situation que l'on retrouve dans l'arc de L'Attaque des Titans récemment mis en scène dans la partie 1 de la saison 4 de l'anime, où Eren se retrouve confronté au reste de ses proches afin de mener à bien son projet.

Cependant, plutôt que de foncer tête baissée vers un schéma narratif identique, Hajime Isayama - conscient que le public pourrait grincer des dents devant une telle conclusion pessimiste, a préféré faire prendre un nouveau virage à son histoire au dernier moment. Il l'a confessé, "On pourrait dire que j'ai désormais bougé vers une direction plus apaisante, similaire aux Gardiens de la Galaxie. Et je ne suis pas en train de teaser si L'Attaque des Titans aura une bonne ou mauvaise fin, je parle uniquement de mon attitude en tant que créateur, et des différences dans mes méthodes qui me permettront d'assurer un plaisir aux lecteurs".

Alors non, L'Attaque des Titans n'aura pas une fin identique à l'oeuvre de Marvel, mais Hajime Isayama a progressivement changé son état d'esprit au moment d'écrire le manga, ce qui a eu pour conséquences de faire évoluer ses idées et le ton global.