My Hero Academia : nouvelles révélations sur la fin "très excitante" du manga

Tandis que la saison 5 de l'anime My Hero Academia vient tout juste de débuter (elle est disponible en simulcast sur ADN), un troisième film intitulé World Heroes' Mission est à son tour attendu au cinéma (au Japon) le 6 août prochain. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour cet univers ? Oui... mais non.

La fin de My Hero Academia en approche...

La nouvelle a été confirmée dans le Weekly Shonen Jump n°16 de la Shueisha : les aventures de Izuku Midoriya sont en réalité sur le point de prendre fin. En effet, c'est à travers le 306ème chapitre du manga que Kôhei Horikoshi a entamé "l'acte final" de sa formidable histoire, débutée il y a déjà 7 ans.

Une nouvelle difficile à accepter pour les lecteurs qui ont déjà dû dire au revoir à Demon Slayer et The Promised Neverland ces dernières années et qui s'apprêtent à perdre L'Attaque des Titans ce printemps, mais qui serait également... à relativiser.

... mais il y a encore le temps de voir venir

A l'occasion de l'événement AnimeJapan organisé ce week end, Taguchi - l'éditeur du manga, a étonnement sous-entendu qu'une telle annonce ne signifiait pas que la fin était réellement pour demain, "Par le passé, dès qu'un manga du Shonen Jump entrait dans son arc final, cela signifiait généralement qu'il allait prendre une éternité pour se conclure". Aussi, il l'a immédiatement précisé, aucune date n'est donc encore actée du côté de Kôhei Horikoshi pour arrêter son oeuvre, "Nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant la fin de l'histoire. Mais ce que je peux néanmoins vous dire, c'est que le manga va devenir de plus en plus excitant".

Par ailleurs, il est à noter que Taguchi a dans le même temps étonné tout le monde à travers une phrase à la drôle de tournure, "Au côté de l'anime, nous allons nous diriger ensemble vers la fin. Et nous espérons que vous allez adorer l'expérience". Faut-il comprendre que l'anime, qui a encore du retard sur la version papier, pourrait rapidement rattraper le manga afin de se conclure en même temps que lui ? A suivre.